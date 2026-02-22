Il Taranto ne fa cinque al Bisceglie

Cinque gol. Vittoria netta, i numeri parlano chiaro. Il Taranto batte il Bisceglie e urla ‘presente’ in un campionato che non lo vede protagonista come sarebbe dovuto essere, almeno nelle speranze dei tifosi e nei programmi societari.

Restano però da giocare tante partite ..

La situazione in Eccellenza: https://www.tuttocampo.it/Puglia/TA/Eccellenza/GironeUnico

TARANTO-BISCEGLIE 5-1

(a porte chiuse)

GOL: 6’ Lopez (B), 20’ Losavio (T), 34’ Losavio (T), 44’ Russo (T), 68‘ Losavio (T), 75’ Russo (T)

TARANTO: Mastrangelo; Hadziosmanovic, Konate (73’ Rizzo), Guastamacchia, Sansò (82’ Kirliauskas); Di Paolantonio, Incerti (80’ Marino), Vukoja (78’ Zampa); Loioidice, Losavio (83’ Magalhaes), Russo.

A disp: Martinkus, Derosa, Labianca, Trombino.

All. Danucci

BISCEGLIE: Baietti; Ciurlo (90’+1’ Fineo), Gonzalez, Di Fulvio, Visani (56’ Taccogna); Cifarelli, Martino, Citro (74’ Maffei); Lavopa, Senè (56’ Dammacco), Lopez (74’ Amoroso).

A disp: Lonoce, Ioio, Traore, Mbodj.

All. Di Meo.