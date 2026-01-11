Calcio, Sport
Il Taranto ne fa 9 col Mola
Tutto facile per gli uomini di Danucci contro i baby del Mola. Nove reti valgono tre punti e muovono la graduatoria dei rossoblu.
TARANTO-VIRTUS MOLA 9-0
GOL: 20’ Aguilera (T), 26’ Losavio (T), 45’+1’ Losavio (T), 51’ Aguilera (T), 57‘ Guastamacchia (T), 66’ Loiodice (T), 72’ Labianca (T), 78‘ Zampa (T), 86’ Labianca (T)
Taranto: Martinkus; Delvino (61’ Souare), Rizzo, Guastamacchia, De Rosa; Monetti (68’ Labianca), Incerti, Vukoja (68’ Zampa); Loiodice, Losavio (56’ Trombino), Aguilera (56’ Russo).
A disp: Capogna, Di Paolantonio, Marino, Corallini.
All. Danucci.
Virtus Mola: De Caro; Loporchio (82’ Marchitelli), Lofoco, Facchini, Vitucci (67’ Samb); Magista, Giuseppe Caradonna; Cacucci (75’ Ardino), De Bari, Fabio Caradonna (53’ Casadibari); Bottalico.
A disp: Rizzi, Sour, De Marzo, Starace, Lisco.
All. Renna.