Calcio, Sport
Il Taranto fa poker
TARANTO- BRILLA CAMPI 4-0
RETI: 22’ Zampa (T), 37‘ Losavio (T), 49’ Guastamacchia (T), 88’ Monetti (T)
TARANTO
Martinkus; Rizzo, Guastamacchia (75’ Konate), Derosa; Hadziosmanovic (6’ Sansò), Di Paolantonio, Zampa, Vukoja (56’ Marino), Monetti; Losavio (63’ Magalhaes), Russo (70’ Aguilera). A disp.: Mastrangelo, Corallini, Kirliauskas, Magri.
All. Danucci.
BRILLA CAMPI
Menendez; Filippi (69’ Olibardi), Caravaglio, Layus, Cucci; Calò, Flordelmundo (55’ Vapore), Becci (69’ De Luca); Mariano, Marti, De Gaetani (55’ Dell’Atti). A disp: De Matteis, Gorgoni, Milessi, Ria, Carrozzo.
All. Calabuig.