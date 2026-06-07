Calcio, Sport
Il Taranto domina ma non fa gol. Si decide tutto al ritorno
Gioca il Taranto. Gioca, domina, copre il campo, corre, lotta ma non morde. La finale che vale il ritorno in serie D sarà decisa dunque a Massafra, domenica prossima, domicilio provvisorio stagionale per i rossoblu che oggi hanno impattato 0-0 nell’andata della finale con il Gladiator, sul campo di Aversa. Buona ma improduttiva la prestazione degli uomini di Danucci che hanno comunque mostrato superiorità tecnica e territoriale.
GLADIATOR-TARANTO 0-0
GLADIATOR
Merola; Manzo, Campanella, Vitolo; Balzano, De Gregorio, Atteo (46’ Gatto, 56‘ De Marco), Picascia; Liguori (65’ Orlando), Mansour (82’ Bacio Terracino); Malafronte (64’ Giorgio).
A disp: Marino, Argento, Numerato, Esposito.
All. Farina
TARANTO
Mastrangelo; Hadziosmanovic, Rizzo, Guastamacchia, Delvino (86’ Konate); Marino (75’ Zampa), Di Paolantonio, Vukoja; Losavio (82’ Trombino), Russo (67’ Aguilera), Loiodice.
A disp: Martinkus, Corallini, Incerti, Monetti, Labianca.
All. Danucci.
ARBITRO: Prencipe di Tivoli
AMMONITI: Vitolo (G) Rizzo (T)
NOTE: recuperi 2’/5’. Angoli 0-5