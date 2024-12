Il Taranto crolla allo Iacovone

In balìa del Catania, ferito da quel -10 in classifica che sarebbe un macigno per chiunque – figurarsi per una squadra costruita per salvarsi – in un impianto sempre meno accessibile (oggi aperta soltanto la tribuna) e destinato alla demolizione per fare spazio ad uno stadio (opportuno) che sarà pronto fra due anni. Non è un bel momento per il pallone rossoblu.

I ragazzi di Cazzarò crollano al cospetto dei siciliani (1-5) nel corso di una gara in cui non c’è mai stata gara. La classifica sussurra retrocessione: in attesa degli sviluppi societari, la squadra sta mestamente scivolando nella D. Una prospettiva amarissima. Matematicamente ribaltabile, certo, ma saranno i fatti e i numeri ad incaricarsi di dirci cosa sarà di questa squadra che adesso è davvero in chiara e netta difficoltà sul campo.