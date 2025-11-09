Il Taranto chiude i giochi in 45’

Aguilera e Hadziosmanovic trascinano i rossoblu, compatti e decisi più che mai oggi a Massafra contro il Foggia Incedit. Cinque gol in 45’ e altre occasioni nella ripresa, una gara senza storia (risultati e classifica).



TARANTO- FOGGIA INCEDIT 5-0

RETI: 1’ Aguilera (T), 3’ Monetti (T), 26’ Calabria (T), 34’ Hadziosmanovic (T), 40’ Aguilera (T)

TARANTO: De Simone; Hadziosmanovic (68’ Souare), Delvino, Konate, Derosa; Monetti (49’ Labianca), Marino, Vukoja (49’ Etchegoyen), Calabria (78’ Di Paolantonio); Losavio, Aguilera (55’ Malltezi). A disp: Fallani, Terrana, Brunetti, Russo. All. Danucci.

FOGGIA INCEDI: D. Distasio (46’ Sciretta); Rubino, S. Distasio (23’ Ambrosino, 62’ Dembele), Kamara, Senatore; Coco, Stele, Saikou, Suriano (57’ Cortopasso); Ferrucci, Siclari (83’ Cateniello). A disp: Cardellino, Delle Noci, Delli Carri. All. La Salandra.