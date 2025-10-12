Il Taranto batte l’Ugento e prosegue la sua marcia (3-1)

Ci pensa Maltezi con un gran gol, al primo minuto di recupero, a scacciare le piccole ansie di giornata chiudendo la pratica Ugento (3-1).



Dopo un primo tempo chiuso bene (2-0) e senza rischiare nulla, il Taranto combina un pasticcio e provoca il rigore grazie al quale Ugento accorcia (1-2) e per la mezz’ora successiva prova a mettere paura ai rossoblu. C’è però Maltezi che al 91esimo chiude tutto con un siluro di sinistro.

Altra vittoria, dunque, nello stadio di Massafra. I rossoblu proseguono la loro corsa in vetta alla classifica con sei vittorie e due pareggi su otto partite giocate.

TARANTO-UGENTO 3-1

Reti: 14’ Marino (T), 18’ Imoh (T), 61’ rigore Rovadero (U), 91’ Malltezi (T)

Taranto: De Simone; Hadziosmanovic, Delvino, Brunetti, Derosa; Monetti, Marino, Di Paolantonio, Calabria (86‘ Konate); Russo (61’ Souare), Imoh (81’ Malltezi).

A disp: Fallani, Magri, Terrana, Vukoja, Dammacco, Allogho.

All. Danucci.

Ugento: Marzo; Macias, Grillo, Martinez, Boglic (65’ Mrchionna); Urbano, Zappacosta (75’ Lollo), Regner; Rivadero, Giulio Carrozzo (50’ Cordary), Jason Carrozzo (50’ Pettorossi).

A disp: Merico, Scarlino, Gomez, Schito, Patarnello.

All. Di Michele