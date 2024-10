Il Taranto a Potenza per fare punti

Palla al centro ore 15, stadio Viviani. Il Taranto gioca a Potenza, squadra che al momento vanta dieci punti in più in classifica frutto di quattro vittorie, cinque pareggi e due sconfitte.

Il Taranto ha un disperato bisogno di punti, non solo per la penultima posizione adesso occupata… ma soprattutto per la stangata in arrivo (penalizzazione…).

C’è infatti da salvare la categoria mentre la piazza attende la definizione del nuovo corso societario che tra annunci pubblici, interviste e indiscrezioni comincia lentamente a prendere corpo.

Sinora, i rossoblu di Gautieri su undici partite ne hanno vinta una (in casa) pareggiate quattro e perse sei. Un ritmo che, in assenza di una concreta inversione di tendenza, nel migliore dei casi porterebbe la squadra a disputare i playout. La giornata, la classifica e tutti i numeri del girone C: leggi qui