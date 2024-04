Il Taranto a Latina per l’ultima… prima dei playoff

Termina oggi a Latina (palla al centgro 18.30) la migliore stagione rossoblu degli ultimi dieci anni. Esaltante anche perchè complicato quest’anno calcistico, a Taranto, cominciato con l’incendio della curva sud – e conseguente chiusura temporanea dello Iacovone – e terminato con la penalizzazione di quattro punti per motivi amministrativi.

Due ragioni di più che rendono l’applauso finale scrociante. Capuano e i suoi ragazzi hanno sconfitto tutte le insidie esterne e quasi tutti gli avversari di gioco, conquistando 66 punti sul campo (secondo posto virtuale). Oggi ultima gara, da domani testa ai playoff. Ma andiamo per ordine.

Si gioca nel pomeriggio l’ultimo turno della stagione regolare. I risultati determineranno la griglia finale dei playoff ma tutto potrebbe essere sub iudice perchè il Taranto sta ricorrendo al Coni contro la penalizzazione dei 4 punti (confermata anche in secondo grado). Una eventuale restituzione, totale o parziale, riposizionerebbe i rossoblu più in alto. Oggi a Latina sevirà una vittoria per garantirsi un posto al sole, a prescindere dalla penalizzazione, per tentare di evitare quantomeno il primo turno della seconda fase.

Qui la giornata e la classifica del girone C della Serie C. La serie B è un traguardo complesso da raggiungere ma non … impossibile per un Taranto difficile da battere e capace di giocarsela contro chiunque.

Ecco i convocati rossoblu per la gara di Latina: