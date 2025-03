Il sogno di una cosa, Elio Germano e Teho Teardo all’Orfeo di Taranto

Doppio appuntamento al Teatro Orfeo per “Il sogno di una cosa” di e con Elio Germano e Teho Teardo, liberamente tratto dal capolavoro di Pier Paolo Pasolini.



Si doppia l’11 e il 12 marzo alle ore 21 per l’atteso evento che vedrà Elio Germano e Teho Teardo portare in scena una versione di parole e musica di Pier Paolo Pasolini.

Tre ragazzi friulani alla soglia dei vent’anni vivono la loro breve giovinezza affrontando il mondo: l’indigenza delle origini in campagna, l’emigrazione, le lotte politiche, fino all’integrazione nella società borghese del boom economico. Desiderano la felicità, la bella vita in un paese straniero, maturano una coscienza politica e sognano la rivoluzione, per poi piegarsi ai compromessi dell’età adulta. Fino a morire di lavoro.

Gli spettacoli sono tra gli appuntamenti in abbonamento e fuori abbonamento del “Teatro Orfeo 110 anni di storia” per il cartellone 2024/2025.

Per informazioni e biglietti: 099 4533590