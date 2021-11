Il Real Statte espugna Padova

Riscatto Italcave Real Statte che batte per 5-1 il Padova in trasferta. Primi tre punti della stagione per le ioniche brave a mettere subito dalla propria parte la partita (foto diffusa dall’ufficio stampa del Real Statte).

Italcave al via con Margarito, Schmidt, Violi, Mansueto, Renata. Rispondono le padrone di casa con Marcelli, Fiorentin, Pinto, Fernandez, Sabatino. Partenza sprint delle rossoblù: Renata per Violi in contropiede 1-0. Al terzo sempre con lo stesso asse, le ioniche sfiorano il gol con la scivolata di Violi che finisce sul fondo. Al quinto tiro da fuori area di Renata e raddoppio meritato per l’Italcave. Le biancorosse, però, non si fermano: Rubal concretizza, al sesto, la reazione delle padovane sfruttando una palla vagante al limite dell’area di rigore. Contro risposta immediata delle pugliesi un minuto più taradi: Renata, sempre dalla distanza, firma il 3-1. A 3′ dall’intervallo Mansueto serve Discaro in piena area, deviazione che sfiora il gol. Nell’ultimo minuto di gioco c’è l’assist di Renata per Mansueto che insacca il 4-1 chiudendo la prima frazione di gioco. Nella ripresa subito Fernandez prova il tiro in piena area, Margarito è brava a respingere. Al quarto Renata fornisce l’ennesimo assist di giornata, questa volta per Amanda sulla destra che insacca il quinto gol per l’Italcave, il suo primo in maglia rossoblù. Al settimo ancora Statte vicino al gol con una triangolazione Renata-Amanda-Renata, con quest’ultima che è un passo dietro il pallone e non riesce a correggere in rete da buona posizione. Azione seguente e diagonale di Rubal, Margarito si distende sulla destra e mette in corner. Negli ultimi 5 minuti l’Italcave ci prova in ripartenza, Russo trova il corpo di Marcelli a impedirle la gioia del gol.





Il parere di Tony Marzella. “Era importante iniziare a mettere punti nella nostra classifica e ci siamo riusciti con un bel primo tempo. Nella ripresa abbiamo amministrato il risultato, sicuramente potevamo fare meglio. Sono contento dell’esordio delle più piccole, in modo tale da poter far ruotare tutto il gruppo a disposizione. Le indicazioni che sono giunte da questa gara sono interessanti per il futuro prossimo, a partire dalla gara di sabato col Francavilla.”

PADOVA-ITALCAVE REAL STATTE 1-5 (1-4 p.t.)

PADOVA: Marcelli, Florentin, Pinto, Fernandez, Sabatino, Rubal, Quagliotto, Elia, Bernardelle, Silva, Tasca, Carturan. All. Barcaro

ITALCAVE REAL STATTE: Margarito, Valeria, Violi, Mansueto, Renatinha, Russo, Amanda, Discaro, Pedroso, Demarchi, Linzalone. All. Marzella

MARCATRICI: 1′ p.t. Violi (S), 4’30” Mansueto (S), 6’25” Rubal (P), 7’42” Renatinha (S), 19’10” Mansueto (S), 3’50” s.t. Amanda (S)

AMMONITE: Pedroso (S)

ARBITRI: Carmine Genoni (Busto Arsizio), Fabiano Maragno (Bologna) CRONO: Martina Piccolo (Padova)