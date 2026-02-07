“Il prezzo della libertà”, la storia di Anna e Sibilla nel nuovo libro di Valentina Petrini

Se non siamo liberi di decidere se e come curarci, come vivere e come morire, quanto vale veramente la nostra libertà? Valentina Petrini affronta in profondità il quesito, con tutto ciò che vi ruota attorno e ne consegue, nel suo nuovo libro dedicato alla vicenda di Sibilla e Anna.

Donne di generazioni diverse, anche i loro mondi sono diﬀerenti: la buona borghesia intellettuale e la classe operaia. Eppure, sebbene nemmeno si conoscano, hanno qualcosa in comune: una malattia che le costringe a soﬀrire di un dolore invalidante e insopportabile, e poco tempo davanti.

Sibilla è un’attivista nella battaglia per la piena attuazione della legge sul suicidio assistito e soprattutto, a diﬀerenza di Anna, è benestante: sa che non è tenuta a sopportare all’infinito il suo calvario, potendosi permetere la prospettiva di una fine dignitosa in Svizzera. Anna, al contrario, figlia del dopoguerra, ha svolto lavori umili per tutta la vita, la possibilità di studiare le è stata negata e non ha risorse economiche, né la consapevolezza piena dei suoi diritti. Così, mentre Sibilla fa di tutto per ribellarsi, Anna finisce per non poter disporre nemmeno del suo stesso corpo perché sono altri a decidere per lei. E la sua tenace e generosa sorella Gabriella si troverà da sola a districarsi tra le inefficienze e le ingiustzie di un servizio sanitario sempre meno pubblico.

Raccontando con il passo di un romanzo la storia dell’ultimo tempo di vita di queste due donne che ha incontrato e a cui è stata vicina, Valentina Petrini parla di tutti noi: dei nostri cari, del nostro futuro, dei nostri diritti. Illumina l’ipocrisia e l’ingiustizia di una società che chiude un occhio – o entrambi – quando le disuguaglianze economiche e culturali incidono sulla nostra carne viva e ci rendono citadini di serie A o di serie B anche di fronte alle scelte più cruciali.

Valentina Petrini, giornalista, ha lavorato per molte trasmissioni televisive tra cui Piazzapulita e Cartabianca e ha condoto Nemo – Nessuno Escluso. Ha ideato e condoto Fake – La fabbrica delle notzie. Per Solferino ha pubblicato Il cielo oltre le polveri (2022. Premio Leogrande 2023).







