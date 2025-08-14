Il mare e i delfini di Taranto protagonisti a Linea Blu

“Linea Blu – Porti d’Italia”, la nota trasmissione televisiva di Rai1, condotta da Donatella Bianchi e Fabio Gallo, sabato 16 agosto, alle ore 14, racconterà il Golfo di Taranto in un itinerario che illustrerà le innovazioni sostenibili realizzate nel porto.



Il viaggio partirà dall’Ospedale dei Delfini, il San Paolo Doplhin Refuge, ideato e realizzato da Jonian Dolphin Conservation. Si tratta del primo centro del Mediterraneo dedicato al recupero di esemplari provenienti da delfinari in chiusura. Spazio anche all’innovazione sostenibile, con le pale eoliche più grandi del mondo, costruite proprio a Taranto e installate in diversi paesi europei.



La ricerca scientifica sarà poi protagonista con l’Università di Bari: nel Mar Piccolo di Taranto, habitat della più importante popolazione italiana di cavallucci marini, sarà possibile osservare la fase della reintroduzione degli esemplari allevati in collaborazione con l’Acquario di Genova, parte importante di un progetto volto a tutelare la biodiversità di un’area davvero unica.



Spazio anche all’antico mestiere del maestro d’ascia e al lavoro dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco, che mostreranno le tecniche di recupero di un operatore subacqueo in difficoltà: una simulazione in tempo reale per evidenziare l’adozione di tecnologie salvavita. Tra le meraviglie naturali, infine, la foresta pietrificata di Maruggio, sito subacqueo famoso per le formazioni fossili che sembrano tronchi d’albero, prodotti invece da animali marini, e le dune di Campomarino, protette da passerelle sopraelevate che evitano il calpestio e preservano le formazioni risalenti a oltre 7000 anni fa. Appuntamento su Rai1, sabato 16 agosto 2025, ore 14 e in streaming su RaiPlay. (Foto tratta dalla pagina Facebook di Linea Blu – Porti d’Italia).