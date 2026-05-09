Appuntamenti, Cooltura
Il maestro Giulio De Mitri spiega l’arte agli studenti del “Maria Pia” di Taranto
Lunedì 11 maggio, dalle ore 9.40 alle 11.20, nell’Aula Magna dell’Istituto Principessa Maria Pia di Taranto, gli studenti delle classi prime del Liceo parteciperanno a un incontro culturale con il Maestro Giulio De Mitri, artista tarantino di rilievo internazionale e fondatore del CRAC TARANTO – Centro Ricerche Arte
Contemporanea della Città Vecchia di Taranto.
L’iniziativa, dal titolo “L’opera d’arte tra idea, progetto e fare”, si inserisce nel progetto FIS “Kairós, attimi di significato” curato dal prof. Elio Michelotti ed è dedicata agli studenti delle classi prime del Liceo Scientifico e del Liceo Musicale. L’incontro offrirà agli studenti l’occasione di riflettere sul valore dell’arte come percorso di ricerca, metodo e costruzione del pensiero creativo.
Attraverso la sua esperienza personale e professionale, Giulio De Mitri accompagnerà i ragazzi in un viaggio che parte dall’intuizione artistica e arriva alla realizzazione concreta dell’opera, mostrando come creatività, studio, tecnica e rigore possano dialogare nella progettazione del futuro.
“Guardate l’ora di lezione come il momento in cui state forgiando i vostri attrezzi – afferma
l’artista – la mia cassetta degli attrezzi, fatta di studio, rigore e tecnica, è diventata lo strumento
con cui guardo il mondo e racconto la mia idea di bellezza”. Nato a Taranto nel 1952, Giulio De Mitri è considerato uno dei principali protagonisti internazionali della Light Art. Nel corso di oltre quarant’anni di attività artistica e didattica, ha sviluppato una ricerca raffinata e multidisciplinare, spaziando dalla pittura alla scultura, dalla fotografia alla performance, fino alle installazioni ambientali e video artistiche. Le sue opere sono state esposte in importanti rassegne nazionali e internazionali, tra cui la Biennale
di Venezia, la Quadriennale di Roma e numerose mostre in Europa e nel mondo.
Il Dirigente Scolastico, Giovanni Tartaglia, nel salutare con soddisfazione l’iniziativa, sottolinea
l’importanza di creare occasioni di incontro autentico tra gli studenti e le eccellenze del territorio e
della cultura contemporanea, affinché la scuola continui a essere luogo di crescita umana, creativa e
civile.