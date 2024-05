Il Latina ci prova ma allo Iacovone finisce 0-0. Rossoblu al secondo turno dei playoff

Passa il Taranto ma il Latina ci ha provato a fare il colpaccio allo Iacovone, sorprendendo i rossoblu nel primo tempo e sfiorando il gol sul finale. Bravi però i tarantini a non disunirsi mai, ritrovando la manovra nella ripresa e impensierendo i laziali con De Marchi e Orlando, subentrati a Bifulco e Simeri. D’Orazio migliore in campo, una vera spina nel fianco per la difesa rossoblu.



Bastava il pareggio al Taranto e anche se a reti bianche agli uomini di Capuano va benissimo così. Sabato allo Iacovone arriverà il Picerno e sarà di nuovo gara secca, con due risultati su tre favorevoli ai padroni di casa per via della classifica della prima fase.



⚽️ QUALIFICATE PER IL SECONDO TURNO

Casertana (quarta girone C)

Perugia (quarta girone B

Triestina (quarta girone A)

Atalanta U23 (Girone A)

Legnago (Girone A)

Giana Erminio (Girone A)

Rimini (Girone B

Pescara (Girone b )

Juventus Next Gen (Girone b )

Taranto (Girone C)

Picerno (Girone C)

Cerignola (Girone C)

LE PARTITE DEL SECONDO TURNO

Triestina-Giana Erminio

Atalanta U23-Legnago

Perugia-Rimini

Pescara-Juventus U23

Casertana-Crotone

Taranto-Picerno