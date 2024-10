Il gen. Figliuolo alla partenza di “Taranto nel Cuore”

Sarà il Generale Francesco Paolo Figliuolo, comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze (Covi), a premere lo start della 13 esima edizione della “Taranto nel cuore”, in programma il prossimo 17 novembre. La notizia è stata resa nota nel corso della conferenza stampa svoltasi nella galleria del centro commerciale Porte dello Jonio. Sono intervenuti il Ten. Col. Domenico Veliani in rappresentanza del Comando Operativo di Vertice Interforze; il Consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio; l’Assessore comunale allo Sport e vicesindaco Gianni Azzaro; Luciano Ciussi presidente Fidal Taranto; il delegato provinciale Coni, Michelangelo Giusti; Mauro Tatulli, direttore Centro commerciale Porte dello Jonio di Nhood; Antonello Cancellieri, Presidente della Taranto Sportiva.



La manifestazione è organizzata dall’Asd Taranto Sportiva, sotto l’egida della Fidal (Federazione italiana di atletica leggera), in collaborazione con il Comando Operativo Vertice Interforze, all’interno del Progetto “Joint Stars for Charity” con il patrocinio di Regione Puglia, Coni Puglia, Sport e Salute Puglia, Comune di Taranto.

LE GARE – La competizione si svolgerà domenica 17 novembre 2024, con partenza alle ore 9 in Piazza Kennedy e arrivo nella stessa piazza. La XIII edizione della “Taranto nel cuore” è articolata su distanze diverse. La “Mediterranean Half Marathon” è gara nazionale, 16esima prova del CorriPuglia 2024. Si svolgerà su un circuito completamente cittadino di 21,097 km ed è rivolta esclusivamente agli atleti tesserati. La “Mediterranean Race” prevede un circuito cittadino di 12 km e rientra nel “Gran Prix di Corsa sulle Strade dello Jonio”. E’ aperta sia agli atleti tesserati che ai non tesserati. Nell’ottica di favorire la massima partecipazione alla manifestazione, si svolgerà anche la “Taranto nel cuore Family Run”, 3,8 km per podisti, camminatori, liberi non tesserati. Infine, la “Taranto nel Cuore Kids”, da 500 a 1000 metri, a seconda dell’età, rivolta ai più piccoli e alle scolaresche. Le gare attraverseranno i luoghi più belli e suggestivi di Taranto: Città vecchia, Ponte Girevole, Borgo. La Half Marathon e la Mediterranean Race, transiteranno anche nello storico Arsenale della MM.

JOINT STARS FOR CHARITY – A novembre Taranto sarà sede della Joint Stars 2024, la più importante esercitazione Interforze nazionale, condotta dal Comando Operativo di Vertice Interforze, guidato dal Generale di corpo d’armata Figliuolo. In contemporanea sono state programmate e previste una serie di attività sociali e benefiche, tra cui la collaborazione con la Asd Taranto Sportiva, che ha portato la “Taranto nel Cuore” all’interno del progetto “Joint Stars For Charity” illustrato alla stampa dal Ten. Col. Veliani. La finalità è donare in beneficenza parte degli introiti delle iscrizioni e quelli derivanti dal “Pasta Party” che si terrà al termine delle competizioni in un’area della Villa Peripato. In programma anche un concerto della Banda Interforze della Difesa, una cena di beneficenza, uno spettacolo musicale per i più piccoli con la consegna di giocattoli donati da Amazon. I fondi raccolti con le varie iniziative saranno donati all’associazione di volontariato Simba Odv che si occupa di accogliere e supportare i bambini ospedalizzati del SS. Annunziata di Taranto con aiuto concreto alle famiglie.

LE ALTRE INIZIATIVE – Il già ricco programma di “Taranto nel cuore” prevede anche la presenza di un drone, di cinque postazioni fotografiche nei punti più caratteristici del percorso (Città vecchia, Borgo, Arsenale MM), lungo il quale si esibiranno alcuni gruppi musicali che animeranno la manifestazione insieme ai deejay e agli speaker di Radio Ciccio Riccio che avranno la loro postazione in Piazza Kennedy. “E’ un immenso piacere presentare la XIII^ Edizione di Taranto nel Cuore – ha detto Antonello Cancellieri, presidente della Taranto Sportiva – una manifestazione che è ormai un appuntamento consolidato e atteso nella nostra città, in Puglia e anche fuori regione. Quest’anno siamo parte integrante del progetto del Comando Operativo di Vertice Interforze, una collaborazione che consolida la vocazione benefica che ha sempre caratterizzato Taranto nel Cuore sin dalla prima edizione. Invito sin d’ora atleti, appassionati, amatori, famiglie, bambini, scolaresche a partecipare alla nostra manifestazione per trascorrere una giornata di sport e benessere e contribuire agli scopi benefici dell’associazione Simba Odv”.