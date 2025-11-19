Il Festival della Filosofia celebra il Banchetto di Archita

Giovedì 20 novembre 2025, alle ore 18, al Museo Diocesano Mudi di Taranto, è in programma una serata di arte e solidarietà. L’iniziativa rientra nell’ambito del Festival della Filosofia, celebrato nei giorni scorsi, e coincide con la Giornata Mondiale della Filosofia. La serata chiuderà la mostra “Artisti per Gaza”, curata da Enzo Longo con cui vengono raccolti fondi per l’ONG “Vento di Terra” che opera in favore dei bambini di Gaza.

Sarà l’occasione per un confronto a più voci sulla Palestina cui interverranno il tarantino Gennaro Giudetti, operatore umanitario che porterà la sua testimonianza di ritorno da Gaza; Giuseppe Magno, magistrato e docente di Diritto minorile che relazionerà sul tema “La casa è per i piccoli”. La serata proseguirà con musiche di testimonianza di Francesco Greco al violino e di Fabio Peruzzi alla chitarra classica. L’evento si chiuderà con il “Banchetto di Archita”, un momento conviviale e di solidarietà (per prenotazioni 099 4716003, segreteriaperipatos@libero.it).

“La serata del 20 novembre, di fatto, chiude il Festival della Filosofia 2025 – spiega Ida Russo, ideatrice e organizzatrice della manifestazione – il tema Oikos Logos, scelto quest’anno, ha infiammato il dibattito tra gli studiosi intervenuti, creando grande interesse e partecipazione anche tra gli studenti della Rete dei Licei Koinonia che hanno offerto interventi, approfondimenti, spunti di riflessione di altissimo profilo. Questo entusiasmo è per noi organizzatori motivo di soddisfazione e ci incita a migliorare per la prossima edizione”.

Il Festival è organizzato dalla Società Filosofica Italiana, sezioni di Taranto e Salentina; dalla Rete dei Licei Koinonia e dalla Cooperativa Museion, con il sostegno di Regione Puglia e Banca Popolare di Puglia e Basilicata, il patrocinio di Comune e Provincia di Taranto, UniBa, UniSalento, Lumsa, Museo Mudi, Istituto per la storia e l’archeologia della Magna Grecia, Centro Studi Aristotelici.