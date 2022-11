Il Cus jonico ospita il Roseto dell’ex Morici

Il Cus jonico Basket Taranto torna in campo domani sera, al Tursport.

Domenica 12 novembre, infatti, ore 18 palla a due con Liofilchem Roseto per la settima giornata del campionato di serie B Old Wild West 2022/23. Taranto è a caccia del quarto successo consecutivo in casa. Fino ad ora la truppa di coach Olive ha sempre vinto nel Tursport, peraltro sempre contro squadre campane, prima con Pozzuoli e poi contro Sant’Antimo e Salerno. Conte e compagni a caccia anche del terzo successo di fila dopo quelli con Salerno e Sala Consilina (la foto di Valentina Funetta è stata diffusa dall’ufficio stampa del Cus Jonico Taranto)





Liofilchem Pallacanestro Roseto è squadra di valore. Allenata da coach Quaglia, è data tra le favorite del girone anche se arriva da una falsa partenza: solo due gare vinte (Juvecaserta, Cassino) e ben 4 sconfitte (Sant’Antimo, Luiss Roma, Sala Consilina e Ruvo). Peraltro gli ultimi due ko ancor più brucianti visto che sono arrivati dopo partite tirate e all’ultimo possesso. Roster di spessore, a cominciare dal grande ex della partita, quel Nicolas Morici a Taranto due anni fa, reduce dalla promozione con Agrigento lo sorso anno, perennemente in doppia cifra. Con lui Edoardo Di Emidio, playmaker classe ’93, e Marco Santiangeli con un passato sui campi di A2. Sotto le plance a fare cm e kg Valerio Amoroso, classe ’80, di 204 cm e 105 kg, con un passato “superiore” tra serie A e A2 tra Scafati, Montegranaro, Teramo, Virtus e Fortitudo Bologna, Pesaro, vestendo anche la canotta azzurra; e ancora Magaye Seck (under, 2001) lo scorso anno in A2 a Piacenza e Nemanja Dincic serbo, classe ’98 anche lui ex A2, pure ex Ruvo come Mattia Mastroianni. A completare roster e rotazioni due under, classe 2003 nel giro della nazionale giovanile come Ronca e Gianmarco Fiusco (brindisino, fratello di Simone Fiusco che ha giocato a Taranto nel recente passato).

Arbitri dell’incontro: Fulvio di Pilato di Paderno Dugnano (MI) e Roberto Fusari di San Martino Siccomario (PV).

BIGLIETTI – Entrano gratis tutti coloro che sono in possesso del coupon pubblicato da L’Edicola del Sud giovedì scorso a pagina 10. Biglietti disponibili fino a sabato sera presso lo store del CJ Basket Taranto, Shopping Sport, in via Campania angolo Corso Italia, al costo di 7 euro, ridotto 4 euro per donne e under 21 oppure abbonamenti 10 euro per il tagliando intero per le due gare Roseto&Avellino. Gli under 12 non pagano se accompagnati da un adulto pagante (rapporto 1:1). Prevendita on line sulla piattaforma Liveticket.

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE D 2022/23 – Risultati 7^ giornata

12/11/2022 18:00 BPC Virtus Cassino-Adriatica Industriale Corato

12/11/2022 21:00 Bava Pozzuoli-Ble Juvecaserta

13/11/2022 18:00 Lions Bisceglie-White Wise Basket Monopoli

13/11/2022 18:00 IVPC Del Fes Avellino-Diesel Tecnica Sala Consilina

13/11/2022 18:00 Teramo a Spicchi 2K20-Lars Virtus Arechi Salerno

13/11/2022 18:00 CJ Basket Taranto-Liofilchem Roseto

13/11/2022 18:00 Pescara Bk 2.0-Luiss Roma

Geko PSA Sant’Antimo-Tecnoswitch Ruvo di Puglia rinviata al 30/11/2022 20:30

Tutte le gare in diretta streaming su LNP PASS