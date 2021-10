Il Cus Jonico ad Avellino alla ricerca della continuità

Dare un altro importante segnale. Con questo obiettivo il CJ Basket Taranto parte ancora una volta per la Campania, a caccia della seconda vittoria stagionale, domani 24 ottobre, nella quarta giornata del campionato di Serie B Old Wild West 2021/22 sul parquet della DelFes Avellino (foto Aurelio Castellaneta diffusa dal Cus Jonico-Ufficio Stampa).

Terza partita contro una campana per il Taranto con un bilancio finora in pari, una sconfitta a Sant’Antimo due settimane fa e la vittoria di domenica scorsa contro Salerno. Un successo che l’ambiente rossoblu è convinto possa fare da volano dopo l’inizio in salita e i due ko nelle prime due partite.





Si gioca al PalaDelMauro di via Capozzi, ad Avellino domani, domenica 24 ottobre, alle 18. Arbitreranno i signori Marcello Martinelli di Brescia e Jacopo Spinelli di Cantù (CO).