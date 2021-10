Il Cus domani a Sant’Antimo, c’è il nuovo arrivo Klanskis

C’è un uomo in più sul bus del CJ Basket Taranto in partenza per la Campania dove i rossoblu cercheranno la prima vittoria in campionato. Domani, domenica 10 ottobre, nella seconda giornata della Serie B, i tarantini faranno visita alla PSA Partenope Sant’Antimo di coach Origlio.

Ričards Klanskis si è infatti unito al roster di coach Olive. Ala, lettone (2 metri) classe 2003, arriva dall’Orlandina Basket, squadra di A2 dove ha giocato la scorsa stagione e l’inizio di questa (nel 2020/21 in doppio tesseramento in serie B con la Fidelia Torrenova con quasi 20’ giocati di media a partita). Negli ultimi due anni ha giocato Europei e Mondiali di categoria con la Lettonia.





“Klanskis è un giocatore lettone molto giovane (classe 2003) ma già con buona esperienza in categoria. Ragazzo di 200 cm che nonostante una stazza fisica imponente, possiede buona mobilità, di mani e di piedi. Una classica ala forte con caratteristiche che permettono di trovare soluzioni differenti in entrambe le metà campo”. A tracciare il profilo dell’ultimo arrivo in casacca rossoblu è Claudio Carone, assistant coach CJ. “La sconfitta all’esordio ci ha fatto male per come è arrivata, negli ultimi secondi, ma ce la siamo messa alle spalle – spiega – è solo la prima giornata, c’è un campionato davanti e si comincia da domenica. Sappiamo di essere una squadra giovane e con caratteristiche diverse da quelle dello scorso anno, quindi dobbiamo andare in crescendo, sia individualmente che nel gioco di squadra e i risultati arriveranno. Sant’Antimo ha tanti giocatori d’esperienza nei ruoli chiave, e come noi giocheranno per riscattare la sconfitta all’esordio (a Monopoli, ndr), ma avranno il vantaggio del fattore campo ma questo sarà motivo di ulteriore carica per noi”.

PSA Sant’Antimo-CJ Taranto sarà anche gara tra ex: da una parte, in casacca Partenope Roberto Maggio (con Taranto in B nella prima metà del 2015/16), e in maglia rossoblu invece Biagio Sergio e Giovanni Gambarota.

Si gioca al PalaEdilgen di via Marconi, a Sant’Antimo domenica 10 ottobre alle ore 18.

MEDIA – Diretta tv e streaming su Lnp Pass solo per abbonati (Serie A2 Pass: 39,90€; Serie B Pass: 39,90€; Serie A2 Pass+Serie B Pass; 59,90€). La differita tv in chiaro del match andrà in onda lunedì alle ore 14.30 sul canale 850 del digitale terrestre.

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE D 2021/22 – 2^ giornata

09/10/2021 19:00 Bava Pozzuoli-Tecnoswitch Ruvo di Puglia

10/10/2021 18:00 Del.Fes Avellino-BPC Virtus Cassino

10/10/2021 18:00 Forio Basket 1977-Pavimaro Molfetta

10/10/2021 18:00 Moncada Energy Agrigento-Meta Formia

10/10/2021 18:00 Fidelia Torrenova-Pall. Viola Reggio Calabria

10/10/2021 18:00 Geko PSA Sant’Antimo-CJ Basket Taranto