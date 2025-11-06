Il commissario Ricciardi, Taranto torna in prima serata su Rai 1

Taranto torna in prima serata su Rai 1. Accadrá lunedì 10 novembre, con la prima delle quattro puntate della terza stagione della serie Tv “Il commissario Ricciardi” diretta da Gianpaolo Tescari, mentre per la terza serata la regia è di Gianpaolo Tescari e di Alessandro Scuderi.



Tratta dall’omonima serie dei romanzi dello scrittore Maurizio de Giovanni, protagonisti della vicenda sono gli attori: Lino Guanciale, Antonio Milo, Enrico Ianniello, Serena Iansiti, Maria Vera Ratti, Mario Pirrello, Fabrizia Sacchi, Adriano Falivene e Marco Palvetti.

Girato a Taranto dal 16 marzo al 19 aprile 2024 per 5 settimane, la storia è ambientata a Napoli nel dicembre 1933.



Il commissario Luigi Alfredo Ricciardi continua ad indagare grazie al suo intuito investigativo e alla capacità di vedere i fantasmi delle persone morte in modo violento e ascoltarne l’ultimo pensiero. Fra i diversi casi di puntata, per la prima volta Ricciardi si ritrova alle prese con un omicida seriale, molti decenni prima che l’idea stessa di “serial killer” appaia nei manuali di criminologia.

Coprodotto da Rai Fiction e Clemart, la Serie Tv è sostenuta dell’Apulia Film Fund della Regione Puglia e Apulia Film Commission a valere su risorse del POR Puglia 2014/2020. Per la realizzazione della Serie, sono state impegnate 21 unità lavorative pugliesi.

(L’immagine di scena che pubblichiamo è stata diffusa dall’ufficio stampa di Puglia Film Commision).