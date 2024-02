Il CJ Taranto ospita Jesi, aperta la prevendita

Il CJ Basket Taranto torna al PalaMazzola dopo due gare consecutive fuori casa e un turno infrasettimanale con una lunga trasferta in Veneto (sconfitta con il San Vendemiano, 105-68).

Domenica prossima 18 febbraio la squadra di coach Cottignoli ospita la General Contractor Jesi per la 25esima giornata della serie B Nazionale. Palla a due alle ore 18, prevendita sul sito www.liveticket.it. Costo del biglietto 9.90 euro compreso dei costi di prevendita; ridotti 5.50 per donne e under 25. Domenica, invece, giorno della partita, i tagliandi saranno messi in vendita a ridosso del match a partire dalle 17 circa nel botteghino del PalaMazzola (9 euro il biglietto intero, 5 il ridotto: donne e under 25), ingresso unico da via Venezia. Gli under 14non pagano se accompagnati da un adulto pagante (rapporto 1:1)