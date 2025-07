Il CJ Taranto non si iscrive al campionato

Il CJ Basket Taranto comunica ‘con grande rammarico di non essersi affiliato alla Federazione Italiana Pallacanestro per la stagione sportiva 2025/2026. Per questo motivo non disputerà nessun campionato di ordine e grado nella prossima annata sportiva’.

Comincia cosi la nota della società rossoblu che conferma le voci circolanti da alcuni giorni.

Una decisione dolorosa quella presa dal presidente Sergio Cosenza e dal vicepresidente Roberto Conversano: “Con enorme amarezza – si legge – dobbiamo purtroppo prendere atto che le congiunture negative, a cui si aggiungono le carenze strutturali sportive a breve termine, rendono impossibile al momento poter perseguire qualsiasi progetto sportivo benché meno quello avviato 15 anni fa e che in poche stagioni ha portato il CJ Basket Taranto, con 50 anni di storia alle spalle, a conquistare diverse promozioni dalla D alla serie B Nazionale raggiunta per ben due volte per un totale di 8 anni campionati complessivi sfiorando in un’occasione la finale playoff per l’A2 e raggiungendo le Final Eight di Coppa Italia, traguardi mai raggiunti a livello di basket maschile a Taranto”.

Da parte di tutto il mondo CJ Taranto ‘un saluto e un grazie ai dirigenti che fino all’ultimo instancabilmente hanno fatto parte della società, o meglio della famiglia rossoblu, e a tifosi e appassionati che ci hanno dato la forza in questi 50 anni di vita. Ci saranno tempi e modi, eventualmente, per fare altre riflessioni. Ad Maiora’. L’anno scorso il CJ aveva lasciato in corsa il campionato di serie B interregionale.