Il CJ ospita il Lumezzane, parte la prevendita

Il CJ Basket Taranto torna a giocare al PalaMazzola dopo il turno di sosta per le finali di Coppa Italia che si sono disputate a Roma.



Riprende dunque la regualr season della serie B nazionale e i rossoblu tornano a respirare aria di casa. Domenica prossima, 24 marzo, la squadra di coach Cottignoli ospita Basket Lumezzane per la ventinovesima giornata delcampionato di serie B Nazionale Old Wild West 2023/24, girone B. Palla a due ore 17.

Apertala prevendita dei biglietti per assistere al match: basta andare sul sito www.liveticket.it, per la precisione al link dedicato della pagina dei rossoblu, cliccare sull’evento di domenica quindi completare i vari campi e, una volta acquistato il biglietto, scegliere il modo in cui scaricare il tagliando, via email oppure tramite QR code. Costo del biglietto 9.90 euro compreso dei costi di prevendita; ridotti 5.50 per donne e under 25.

Domenica, invece, giorno della partita, i tagliandi saranno messi in vendita a ridosso del match a partire dalle 16 circa presso il botteghino del PalaMazzola (9 euro il biglietto intero, 5 il ridotto: donne e under 25), ingresso unico da via Venezia. Gli under 14non pagano se accompagnati da un adulto pagante (rapporto 1:1).