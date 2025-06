(foto repetorio Cinzella 2022) Il CINZELLA FESTIVAL, torna nelle Cave di Fantiano di Grottaglie (Taranto) e annuncia i primi artisti della nona edizione: il 18 luglio POP X e P38, il 19 luglio Public Image LTD (PiL) (esclusiva Sud Italia) e Motta. Il Cinzella Festival è organizzato dalla aps AFO6 di Taranto – con la direzione artistica dell’attore e regista Michele Riondino.

ll 18 luglio POP X, il gruppo di musica elettronica – sperimentale, fondato da Walter Biondani e Davide Panizza. Dal 2005 ad oggi, Pop X ha raccolto fan ovunque, esibendosi in vari contesti e diventando uno dei punti di riferimento del fenomeno it-pop, pur mantenendo sempre una forte vena elettronica.

Sullo stesso palco, in apertura, i P38, il collettivo rap-trapnato nel 2020, in occasione del tour “DITTATURA”. I loro concerti si distinguono per l’energia della performance e sono stati descritti come “un rito collettivo e liberatorio, dove l’odio represso per violenze istituzionali e strutturali viene trasformato in amore tra compagne e compagni“.

Il 19 luglio i PUBLIC IMAGE LTD (PiL), la band iconoclastica di John Lydon, leggenda del punk, in occasione del “This is not the last tour”. Dopo essere stato il frontman dei Sex Pistols, John Lydon ha formato i Public Image Ltd (PiL), band seminale del post-punk. Ampiamente considerati come uno dei gruppi più innovativi di tutti i tempi, la loro musica e la loro visione gli sono valsi 5 singoli nella Top 20 britannica e 5 album nella Top 20 britannica. Con una formazione mutevole e un sound unico – che fonde rock, dance, folk, pop e dub – Lydon ha guidato la band dall’album di debutto “First Issue” del 1978 fino a “That What Is Not” del 1992. Dopo un pausa, la band è tornata insieme nel 2009 partecipando a tanti tour e pubblicando tre album acclamati dalla critica, “This is PiL” (2012), “What The World Needs Now…” (2015) e “End of World” (2023).

Sullo stesso palco, in apertura, si esibirà Motta, cantautore, polistrumentista e compositore di colonne sonore. Esordisce come solista nel 2016 con l’album “La Fine dei Vent’Anni” ricevendo il Premio speciale PIMI per il miglior album d’esordio, Targa Tenco come migliore opera prima. L’11 ottobre 2024 ha pubblicato “Suona Vol. 1“, in cui la dimensione del live e dello studio di registrazione si fondono, creando un’energia unica.

Biglietti già disponibili sul circuito Xceed.