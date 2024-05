Il Campionissimo, l’Atleta di Taranto nel libro di Mazzarino

Atleta di Taranto: è custodito nel MArTA, il Museo nazionale archeologico di Taranto, in un sarcofago in carparo. Tutto quello che sappiamo su di lui, a confronto con varie fonti e in base alle risultanze delle accurate analisi a cui è stato sottoposto il suo scheletro, è stato riassunto dal giornalista Giuseppe Mazzarino in un illustratissimo volumetto

edito da Scorpione: “Il Campionissimo. L’Atleta di Taranto e l’agonismo nell’Antichità”, con introduzione di Barbara Davidde, già soprintendente nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo, e prefazione del giornalista Luigi Ferrajolo, già vicedirettore del Corriere dello Sport e per più mandati presidente dell’Ussi, l’Unione della stampa sportiva italiana. Il libro, infatti, si muove fra l’archeologia ed il giornalismo, con intento divulgativo anche se con attenta e puntigliosa ricerca. “Il Campionissimo” sarà presentato sabato 11 maggio prossimo alle ore 18,30 nel MuDi, il Museo Diocesano di Taranto, per iniziativa di Lins e Leo club Taranto Aragonese (presidenti Angelo D’Andria e Rebecca Annicchiarico), cooperativa Museion (vicepresidente Paola Iacovazzo) e Panathlon club Taranto Principato (presidente Angelo Vozza), in collaborazione con vari club service ed associazioni di servizio. Moderati dall’archeologa Stefania Montanaro, ne discuteranno con l’autore l’editore Piero Massafra, l’archeologa Daniela Ventrelli, i giornalisti Dionisio Ciccarese, Enzo Ferrari, Maristella Massari, Francesco Mazzotta. L’ingresso è libero.