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Iacovone, le navette per l’inaugurazione dei Giochi: zone e orari
(comunicazione Kyma Mobilità) In vista della Cerimonia di inaugurazione dei XX Giochi del Mediterraneo, in programma venerdì 21 agosto 2026 alle ore 20:00 presso lo Stadio “Erasmo Iacovone”, è stato predisposto un piano straordinario di trasporto pubblico.
L’evento è ufficialmente sold out. Per ragioni di sicurezza e gestione della viabilità, l’area dello stadio sarà totalmente interdetta alle auto private.
Lo stadio “Iacovone” sarà raggiungibile attraverso i bus navetta di Kyma Mobilità, in partenza dai seguenti nodi di interscambio:
PARTENZA
– Park Ospedale San Cataldo
– Park Cimino
– Park Bernardini
– Park Cruise Port (SS106 – Park Democrate)
I parcheggi e le relative navette saranno operativi dalle ore 16:00.
Nella medesima giornata (sempre a partire dalle ore 16), le navette per gli impianti sportivi saranno dedicate solo al servizio verso lo stadio Iacovone.
FERMATE
Saranno effettuate le seguenti fermate:
– Via Lago Maggiore
– Via Ancona
– Piazza Giussani
Navette Talsano-Stadio Iacovone
Ulteriori navette verso lo stadio Iacovone partiranno, sempre dalle ore 16.00, da Pezzavilla e da via Guarini a Talsano.
Potenziamento linee bus urbane
Le linee bus 1/2 e 3 effettueranno il percorso diretto verso lo stadio Iacovone (Tamburi – via Orsini – Stadio Iacovone).
La linea 8 effettuerà il percorso Via Margherita – piazza Carbonelli – Stadio Iacovone.
RIENTRO AGLI HUB DI PARCHEGGIO
Al termine dell’evento, dalle medesime fermate si potranno raggiungere gli hub di parcheggio a bordo delle navette.
Le linee bus 1/2, 3 e 8 partiranno dallo stadio ed effettueranno il normale percorso.
Il servizio rimarrà attivo fino al completo deflusso degli spettatori dallo stadio.
Tariffe e modalità di pagamento Park&Ride
Il pagamento dei titoli di viaggio avverrà esclusivamente tramite i parcometri interni alle aree di parcheggio:
Tariffa conducente (€ 1,00/giorno): include la sosta dell’auto e il viaggio di andata e ritorno sulla navetta per il guidatore. Al momento del pagamento è necessario inserire la targa del veicolo. Il parcometro rilascerà due tagliandi: uno da esporre sul cruscotto e uno da conservare per l’accesso al bus.
Tariffa passeggeri (€ 0,30/giorno): dovuta da ogni passeggero oltre al conducente (fino a un massimo di 4 per veicolo). Il tagliando sussidiario dà diritto al viaggio A/R e va conservato per l’intera durata del tragitto.
Le navette potranno essere utilizzate anche con l’acquisto di un biglietto a tempo ordinario di 90 minuti o biglietto giornaliero.
L’accesso alla struttura sarà consentito tra le 16.30 e le 18.30, come da comunicazione di Palazzo di Città.
Si consiglia di muoversi con largo anticipo per evitare rallentamenti e garantire il corretto svolgimento delle procedure di ingresso.