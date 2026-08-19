Iacovone, le navette per l’inaugurazione dei Giochi: zone e orari

(comunicazione Kyma Mobilità) In vista della Cerimonia di inaugurazione dei XX Giochi del Mediterraneo, in programma venerdì 21 agosto 2026 alle ore 20:00 presso lo Stadio “Erasmo Iacovone”, è stato predisposto un piano straordinario di trasporto pubblico.



L’evento è ufficialmente sold out. Per ragioni di sicurezza e gestione della viabilità, l’area dello stadio sarà totalmente interdetta alle auto private.

Lo stadio “Iacovone” sarà raggiungibile attraverso i bus navetta di Kyma Mobilità, in partenza dai seguenti nodi di interscambio:

PARTENZA

– Park Ospedale San Cataldo

– Park Cimino

– Park Bernardini

– Park Cruise Port (SS106 – Park Democrate)

I parcheggi e le relative navette saranno operativi dalle ore 16:00.

Nella medesima giornata (sempre a partire dalle ore 16), le navette per gli impianti sportivi saranno dedicate solo al servizio verso lo stadio Iacovone.

FERMATE

Saranno effettuate le seguenti fermate:

– Via Lago Maggiore

– Via Ancona

– Piazza Giussani

Navette Talsano-Stadio Iacovone

Ulteriori navette verso lo stadio Iacovone partiranno, sempre dalle ore 16.00, da Pezzavilla e da via Guarini a Talsano.

Potenziamento linee bus urbane

Le linee bus 1/2 e 3 effettueranno il percorso diretto verso lo stadio Iacovone (Tamburi – via Orsini – Stadio Iacovone).

La linea 8 effettuerà il percorso Via Margherita – piazza Carbonelli – Stadio Iacovone.

RIENTRO AGLI HUB DI PARCHEGGIO

Al termine dell’evento, dalle medesime fermate si potranno raggiungere gli hub di parcheggio a bordo delle navette.

Le linee bus 1/2, 3 e 8 partiranno dallo stadio ed effettueranno il normale percorso.

Il servizio rimarrà attivo fino al completo deflusso degli spettatori dallo stadio.

Tariffe e modalità di pagamento Park&Ride

Il pagamento dei titoli di viaggio avverrà esclusivamente tramite i parcometri interni alle aree di parcheggio:

Tariffa conducente (€ 1,00/giorno): include la sosta dell’auto e il viaggio di andata e ritorno sulla navetta per il guidatore. Al momento del pagamento è necessario inserire la targa del veicolo. Il parcometro rilascerà due tagliandi: uno da esporre sul cruscotto e uno da conservare per l’accesso al bus.

Tariffa passeggeri (€ 0,30/giorno): dovuta da ogni passeggero oltre al conducente (fino a un massimo di 4 per veicolo). Il tagliando sussidiario dà diritto al viaggio A/R e va conservato per l’intera durata del tragitto.

Le navette potranno essere utilizzate anche con l’acquisto di un biglietto a tempo ordinario di 90 minuti o biglietto giornaliero.

L’accesso alla struttura sarà consentito tra le 16.30 e le 18.30, come da comunicazione di Palazzo di Città.

Si consiglia di muoversi con largo anticipo per evitare rallentamenti e garantire il corretto svolgimento delle procedure di ingresso.