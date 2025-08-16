I Tiromancino al Mon Reve Summer Festival

Ultimi biglietti disponibili per la grande esclusiva che il cartellone del “Mon Rêve Summer Festival” propone domenica 17 agosto: il concerto dei Tiromancino con una tappa del loro “La descrizione di un viaggio Tour25”.

Con questa tournée live i Tiromancino stanno celebrando con i loro fan i 25 anni del loro storico album “La descrizione di un attimo”, disco che consacrò il gruppo al grande pubblico. Sul palco del Mon Rêve Ecogreen Resort i Tiromancino, capitanati da Federico Zampaglione, ripercorreranno i successi che li hanno resi un punto di riferimento del panorama musicale nazionale. Sarà un vero e proprio viaggio attraverso le sonorità e i testi, parte del nostro patrimonio collettivo: “La descrizione di un attimo”, “Per me è importante”, “Due destini”, “Immagini che lasciano il segno” sino ad arrivare ai singoli più recenti “Il Cielo” e “Mi rituffo nella notte”.

Lo show propone un repertorio vasto e continuamente rinnovato, un percorso che unisce i grandi classici ai nuovi brani. Mon Rêve Ecogreen Resort Federico Zampaglione sarà accompagnato dal bassista Francesco Stoia, dal batterista Marco Pisanelli, da chitarrista Antonio Marcucci e dal tastierista. La scaletta del concerto sarà ricca di momenti diversi: da atmosfere più ritmate ad altre più coinvolgenti. D’altronde i Tiromancino, fondati da Federico Zampaglione nel 1989, sono stati pionieri nel mescolare la forma canzone con sonorità non convenzionali.

Il concerto “La descrizione di un viaggio Tour25 dei Tiromancino si terrà, domenica 17 agosto (start 21.30), al Mon Rêve Ecogreen Resort, sulla litoranea salentina; i biglietti, ingresso 28 €, possono essere acquistati direttamente al botteghino del Mon Rêve Ecogreen Resort o, con il diritto di prevendita, online sul sito www.monreve.it o sul circuito VivaTicket. Grazie all’impegno della proprietà, nelle persone di Emilia Di Lello e Vincenzo Di Somma e alla direzione artistica di Mimmo Battista di KiDI Management, in questa edizione 2025 del “Mon Rêve Summer Festival” è cresciuto il livello qualitativo della rassegna.