I Riti della Settimana Santa tarantina in mostra a Granada

Presentata la seconda edizione della mostra fotografica “Granada e Taranto – Un puente de fe / Un ponte di fede”, un progetto che rafforza il legame tra le due città mediterranee e che unisce Taranto e Granada nella valorizzazione delle rispettive tradizioni devozionali. Nella sede di Confcommercio Taranto, la conferenza stampa di presentazione della mostra fotografica dedicata ai Riti della Settimana Santa tarantina.



La mostra, si articolerà in più appuntamenti: a Taranto, dal 31 gennaio al 7 febbraio presso la sede dell’associazione Artava in Città Vecchia, e dal 7 al 12 marzo 2026 presso l’Archivio di Stato; a Granada, dal 22 al 26 marzo 2026, negli spazi del Real Colegio Mayor de Santa Cruz, nell’ambito di un programma di scambi culturali dedicato ai riti della Settimana Santa.



Alla conferenza stampa sono intervenuti Luigi Montenegro, presidente dell’associazione La Veste Rossa e promotore dell’iniziativa, Tullio Mancino, direttore di Confcommercio Taranto, e Simona Giorgi, responsabile della comunicazione di Confcommercio Taranto.

La mostra si propone di rafforzare il dialogo culturale tra Taranto e Granada, mettendo in luce la comune radice spirituale dei riti pasquali e promuovendo un turismo culturale consapevole, identitario e capace di generare nuove connessioni nel Mediterraneo.