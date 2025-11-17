I Presepi di Taranto, inaugurazione della mostra il 13 dicembre. Il programma degli eventi collaterali

Questa mattina nel cortile dei Pescatori del Centro Commerciale Porte dello Jonio c’è stata la presentazione della XXXVII edizione de “I Presepi a Taranto”.

La conferenza, moderata dal giornalista Matteo Schinaia, si è aperta con il saluto del direttore di Porte dello Jonio Mauro Tatulli.

Il presidente dell’Associazione Amici del Presepe di Taranto, Francesco Schinaia, ha poi ripercorso il valore storico di una mostra che da quasi quattro decenni accompagna il Natale ionico.

A fornire una prospettiva istituzionale è stato l’assessore del Comune di Taranto, Giovanni Patronelli, che ha rimarcato l’importanza di sostenere iniziative capaci di custodire il patrimonio culturale della città, mentre il presidente del Lions Club Taranto Host Luciano Ciussi ha richiamato il ruolo sociale del progetto.





La voce del mondo imprenditoriale è arrivata attraverso il global banker Mediolanum Enrico Krol, e quella filantropica con il contributo di Raffaele Lucchese, socio della Fondazione Taranto 25.

La mostra, allestita dal 13 dicembre al 6 gennaio nella Galleria Comunale del Castello Aragonese, sarà accompagnata da un calendario di appuntamenti particolarmente ricco e accurato.



L’inaugurazione prenderà il via venerdì 13 dicembre alle ore 17:00 con il tradizionale annullo filatelico, un momento molto atteso dagli appassionati e dai collezionisti. A seguire, alle 18:30, si terrà l’apertura ufficiale della mostra con taglio del nastro e presentazione delle opere esposte.

Domenica 15 dicembre, alle ore 18:00, sarà presentato il nuovo Calendario “Taranto Solidale 2026”, iniziativa realizzata con diverse realtà del territorio e dedicata all’impegno sociale. Lunedì 16 dicembre, alle ore 18:00, spazio alla cultura con l’incontro “Natale tarantino tra tradizione e… cancellazioni”, una lectio magistralis condotta dallo storico Antonio Fornaro, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra riti, simboli, aneddoti e memorie della Taranto del passato.

Il programma riprenderà poi sabato 4 gennaio, alle ore 18:00, con la tavola rotonda “Il presepe nell’era contemporanea: tradizione, identità e nuovi linguaggi”, un confronto dedicato all’evoluzione della rappresentazione presepiale e al rapporto tra artigianato, innovazione e spiritualità.



Il percorso si chiuderà lunedì 6 gennaio, alle ore 19:00, alla chiesa “San Pasquale” di Taranto, con la serata conclusiva “I Presepi a Taranto”, un momento dedicato all’arte ed all’inclusione, ma anche di sintesi, saluti e ringraziamenti dedicato a tutti i protagonisti dell’edizione.

Accanto agli appuntamenti culturali, un ruolo centrale è stato assegnato ai laboratori creativi ed educativi, cuore pulsante del progetto. Quest’anno, i laboratori hanno coinvolto i ragazzi di Blu Butterfly – Posso sempre volare, gli ospiti dell’ANFFAS di Taranto e gli studenti della scuola “Gaetano Salvemini” di Talsano.

Maria Spada, presidente di Blu Butterfly – Posso sempre volare, accompagnata dai suoi ragazzi, ha condiviso parole intense sul valore della partecipazione e sul modo in cui il presepe possa diventare uno spazio di ascolto, cura e crescita.



Subito dopo, l’intervento del presidente di Poiesis Giovanni Monopoli, tra gli artisti protagonisti della serata finale, ha offerto una visione profonda e ispirata del presepe come linguaggio artistico capace di attraversare epoche diverse e di mantenere intatta la propria forza narrativa.

(la foto che pubblichiamo è di Francesco Marinaro, diffusa dall’ufficio stampa della rassegna