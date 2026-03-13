I Palasport domani sul palco dell’Orfeo di Taranto

I Palasport hanno festeggiato i loro 20 anni da Tribute band ufficiale dei Pooh nello stesso anno del loro 30nnale. Appena rientrati dal tour teatrale, che li vedrà fino a maggio in diversi teatri italiani e che li ha visti esibirsi, nelle ultime date a Treviso, Bergamo, Roma, le 3 città di Red, Roby, Stefano, il loro prossimo appuntamento è DOMANI 14 Marzo alle ore 21:00 sul palco dell’Orfeo di Taranto.

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