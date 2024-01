I matinèe musicali del MarTA, date e nomi

MArTA in MUSICA avrà inizio il prossimo 28 gennaio e si concluderà il 16 dicembre. Ad aprire la rassegna sarà il Maestro Remo Anzovino, al pianoforte, con il progetto “Don’t forget fly”. A seguire, il 18 febbraio, “Musica da esposizione”, concerto originale con opere realizzate dagli stessi artisti ed esposte al pubblico: Tony Esposito e Mark Kostabi. “Napoli in jazz”, in programma il 25 febbraio, è un progetto firmato dai due chitarristi Antonio Onorato e David Blamires.

Matinèe domenicali – MarTA in Musica e MarTA, una collaborazione di successo che si conferma anche per il 2024. Una rassegna di stelle della musica classica e del pop in una serie di concerti che avranno luogo nella sede del Museo Archeologico Nazionale di Taranto diretto dalla nuova direttrice, Stella Falzone. La presentazione della rassegna è avvenuta stamattina nella Sala conferenze dello stesso MArTA. Presenti, oltre alla direttrice, i curatori del programma, i Maestri Maurizio Lomartire e Gianfranco Semeraro, e il direttore artistico dell’ICO Magna Grecia, il Maestro Piero Romano.

La polifonia “visionaria” di Gesualdo da Venosa, il 17 marzo, sarà rappresentata dal L.A. Chorus nel progetto “Il Visionario”. A seguire, protagonista dell’appuntamento del 24 marzo con “Lettere dal fronte” sarà l’attrice Anna Ferruzzo con il Quartetto d’archi dell’Orchestra della Magna Grecia. La pianista Emilia Zamuner sarà, invece, la protagonista di “Crazy jazz”, accompagnata dal trio jazz Carucci-Morriconi-Bandini.

“Voci di primavera: Il canto e la natura”, altro progetto della L.A. Chorus, avrà luogo al MArTA il 28 aprile. Uno degli artisti più popolari del cantautorato italiano, Francesco Baccini, pianoforte e voce, sarà invece il protagonista del concerto del 19 maggio: “Un cantautore allo specchio”.

Altro cantautore fra i più noti del nostro panorama musicale, David Riondino, che il 29 settembre insieme con i “fiati” dell’Orchestra Magna Grecia eseguirà il progetto “Milo Manara e il corsaro nero”. A seguire, il 13 ottobre, “I grandi bis pianistici” con Carmine Chiarelli al pianoforte; il 17 novembre, il Badya Razem Group con “L’universo di Burt Bacharach”, per concludere il 15 dicembre in clima natalizio con il L.A. Chorus nel programma “Christmas chorus”. Ingresso per visita guidata, ore 10.45; inizio visita, ore 11.00; ingresso per i concerti, ore 11.30 (inizio concerti, ore 11.45).

Il programma nel dettaglio

28 gennaio

Don’t forget to fly

REMO ANZOVINO – pianoforte

18 febbraio

Musica da esposizione

TONY ESPOSITO e MARK KOSTABI

25 febbraio

Napoli in jazz

ANTONIO ONORATO e DAVID BLAMIRES – Chitarre e voci

17 marzo

Il Visionario

La polifonia “visionaria” di Gesualdo da Venosa

LA CHORUS

24 marzo

Lettere dal fronte

ANNA FERRUZZO e il quartetto d’archi della Magna Grecia

14 aprile

Crazy jazz

EMILIA ZAMUNER e jazz trio (Carucci, Morriconi, Bandini)

28 aprile

Voci di primavera: Il canto e la natura

LA CHORUS

19 maggio

Un cantautore allo specchio

FRANCESCO BACCINI – pianoforte e voce

29 settembre

Milo Manara e il corsaro nero

DAVID RIONDINO e i fiati della Magna Grecia

13 ottobre

I grandi bis pianistici

CARMINE CHIARELLI – pianoforte

17 novembre

L’universo di Burt Bacharach

BADRYA RAZEM group

15 dicembre

Christmas chorus

LA CHORUS

Stagione a cura dei Maestri Maurizio Lomartire e Pierfranco Semeraro