I Geometri di Taranto incontrano a scuola i geometri .. di domani

Di seguito la nota del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Taranto che annuncia una interessante iniziativa itinerante:

“Parte venerdì 21 novembre la serie di incontri con le scuole promossa dal Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Taranto.

Com’è noto, i CAT (Costruzione Ambiente Territorio, denominazione più recente degli Istituti per Geometri) nell’area ionica sono quattro.

Si tratta del Da Vinci di Martina Franca, del Pacinotti di Taranto, dell’Einaudi di Manduria e del Perrone di Ginosa.

Abbiamo deciso di incontrare studentesse e studenti nel luogo in cui si preparano per intraprendere la nostra professione, dunque a scuola.

E abbiamo chiesto loro di predisporre un’idea di riqualificazione, ammodernamento, realizzazione… che abbia come obiettivo una porzione della propria città. Un angolo da recuperare o valorizzare.

Quattro tappe, dunque. Protagonisti del viaggio i Consiglieri del nostro Collegio e giovani iscritti già attivi sul piano professionale. Si confronteranno con i disegnatori del futuro. Risponderanno alle loro domande, trasferiranno esperienza.

E valuteranno le proposte che giungeranno dai gruppi di lavoro scolastici coordinati , già da alcune settimane, dal corpo docente.

Di volta in volta, tappa dopo tappa, la nostra delegazione sarà accolta dal dirigente e dai docenti di riferimento che già da ora ringraziamo pubblicamente per la disponibilità e per la cura dei particolari di questo affascinante nostro viaggio tra gli IISS Tecnici per Geometri attivi nella provincia di Taranto:

Le prime due tappe

Domani 21 novembre, Martina Franca, ore 9.00- IISS Da Vinci

Sabato 22 novembre, Manduria ore 9.00 – IISS Einaudi



Già fissati al Pacinotti di Taranto e al Perrone di Ginosa i successivi due appuntamenti.

L’iniziativa rientra nell’ambito dell’edizione 2025 di “Punti Fermi – Geometra il Futuro a misura” che vivrà il suo momento conclusivo il prossimo 12 dicembre nel teatro Fusco, quando nel corso della sessione mattutina (nel pomeriggio spazio a talk tematici, programma in via di definizione…) le quattro scuole protagoniste di questo percorso didattico-professionale e i rappresentanti del nostro Collegio, alla presenza di autorità, amministratori pubblici e iscritti, incroceranno tra palco e platea temi e riflessioni scaturiti dagli incontri precedenti.

Sarà un’esperienza di interlocuzione intergenerazionale, culturale e professionale di enorme valore, ne siamo certi.

Intanto, il viaggio nei CAT della terra ionica comincia domani 21 novembre alle 9.00 a Martina.

Il giorno dopo, come detto, sarà la volta di Manduria’’.