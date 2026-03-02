Grottaglie, un eco-serra diventa laboratorio ceramico

Un’eco-serra in cui convivono piante, torni e forni ceramici, alimentata da energia fotovoltaica. Un prototipo unico, ospitato nell’Istituto comprensivo De Amicis di Grottaglie, che sarà esportato anche in altri luoghi. Su tutti: Malta e Slovenia.



Grazie a tecnologie innovative, filtri e materiali di scarto, permetterà di ridurre costi e impatto ambientale dell’intero processo della ceramica artigianale. La serra è dotata di pannelli solari e, al suo interno, è possibile cuocere la ceramica, con un risparmio per i ceramisti sui costi di elettricità legati all’utilizzo dei forni.

All’interno della serra, in questi giorni, sono in corso una serie di attività nell’ambito del progetto “Lamie” che vede insieme maestri ceramisti, studenti grottagliesi e giovani provenienti da Malta e Slovenia.



Si tratta di un percorso di valorizzazione dell’arte e dell’artigianato locale, con uno sguardo anche all’inclusione e la sostenibilità.

L’iniziativa è dell’associazione “TorniAmo” grazie ad un finanziamento del programma Erasmus+: sino a domenica, Grottaglie ospiterà due team di giovani artigiani e insegnanti provenienti dai Craft villages di Gozo (Malta) e dalle Eco-Schools della Slovenia per una sperimentazione che sta coinvolgendo i ceramisti locali, gli studenti dell’Istituto comprensivo “De Amicis” della Città delle Ceramiche, i ragazzi della fondazione Epasss, della comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica Kala Domus – Seriana 2000 e della comunità terapeutica L’Arca che si occupa di salute mentale.

«La serra – spiega il maestro ceramista Fabio Lenti, presidente dell’associazione – diventa così un laboratorio ceramico. Tutta l’attrezzatura presente all’interno viene alimentata con i pannelli fotovoltaici presenti sul tetto della scuola. Si tratta di un circuito chiuso: una volta che accendiamo il forno, questo riscalda tutto l’ambiente interno, evitando dispersioni e creando anche un habitat ideale per la coltivazione di piante. Queste eco- serre verranno costruite anche in altre scuole, ospedali e strutture per diversamente abili. Ringrazio la scuola De Amicis per la disponibilità, il comune di Grottaglie per aver messo a disposizione l’antico Convento dei Cappuccini e il maestro Giuseppe Fasano che collabora in queste attività».