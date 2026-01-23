Grottaglie, tutto pronto per le celebrazioni di San Ciro

A Grottaglie è tutto pronto per la celebrazione del patrono cittadino, San Ciro, attraverso i riti religiosi e civili con il rituale del fuoco che vive nella tradizionale accensione della Focra, monumentale pira di 32 metri di base e 29 di altezza realizzata con fascine di ulivo e tralci di vite, uno dei tratti identitari della città della Ceramica.

(la foto che pubblichiamo è stata diffusa dall’ufficio stampa del Comune di Grottaglie).

Alle ore 18.00 del 30 gennaio 2026 si svolgerà la solenne celebrazione eucaristica, celebrata in Chiesa Madre (piazza regina Margherita) dall’Arcivescovo Metropolita di Taranto, Monsignor Ciro Miniero e dell’arciprete della Collegiata, Don Eligio Grimaldi, alla presenza delle autorità religiose, civili e militari.

A seguire, alle 20.00, in via Pasolini (zona 167 bis) è in programma la benedizione e il rito solenne di accensione della Focra, con il fuoco che sarà innescato dall’interno della camera di combustione, a cura dell’associazione “Gli Amici della Focra”.

L’evento è riconosciuto manifestazione ufficiale del PACT – Rete dei Fuochi di Puglia.

Sabato 31 gennaio alle 13.30, la solenne processione della Venerata Immagine di San Ciro attraverserà le principali vie cittadine, per concludersi con il rientro in Chiesa Madre Grottaglie – parrocchia Collegiata Maria SS. Annunziata e la celebrazione eucaristica presieduta da don Eligio Grimaldi.

Alle 20.00 sarà, poi, la volta dell’accensione della “Focaredda dei bambini”, una piccola pira dedicata alle nuove generazioni; lo spettacolo di fuochi pirotecnici, alle 20.30 in contrada Paparazio a cura del Comitato Festeggiamenti patronali di Grottaglie, concluderà la due giorni dedicata al Santo medico, eremita e martire.