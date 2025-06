Grottaglie, Orecchiette nelle ‘nchiosce – On the Road

Grottaglie, centro storico: 11 e il 12 agosto prossimi. Undicesima edizione di “Orecchiette nelle ‘nchiosce – On the Road”. Un vero e proprio percorso gastronomico all’aperto che celebra la regina indiscussa delle tavole pugliesi: l’orecchietta (la foto che pubblichiamo è di Alessia Bernardi, diffusa dall’ufficio stampa de Orecchiette nelle ‘nchiosce – On the Road 2025).

Quest’anno la protagonista si racconta in modo nuovo, intraprendendo un viaggio di sapori che abbraccia le sponde del Mediterraneo, simbolo di unione e contaminazione anche a tavola. Non solo degustazioni: “Orecchiette nelle ‘nchiosce” è infatti anche laboratorio, scoperta, racconto. I visitatori potranno imparare a fare le orecchiette a mano, muovere i primi passi nella pizzica o modellare l’argilla al tornio grazie ai laboratori curati dal progetto Torniamo.

A rendere ancora più autentica l’esperienza, due icone della tradizione culinaria pugliese: Nunzia Caputo, la celebre pastaia di Bari vecchia diventata virale sui social, e Zia Lella (Aurelia Arces), custode delle antiche tecniche grottagliesi. In piazza, con loro, prenderà vita il podcast live “Le Signore delle Orecchiette”, un momento di ascolto e condivisione di storie di cucina, famiglia e radici. Il viaggio dei sensi proseguirà con le cantine e i birrifici artigianali locali, che offriranno etichette selezionate per accompagnare ogni piatto. E la musica non mancherà: l’11 agosto si accenderanno i ritmi travolgenti dei Cardoncelli Seduti, mentre il 12 agosto i Drum Fest vedrà batteristi provenienti da tutta Italia animare le antiche mura del centro storico con brani pop, rock e dance.

Grazie al sistema QR Code ogni visitatore potrà votare – una sola volta – il piatto di orecchiette preferito, diventando così protagonista di un gioco tra gusto e condivisione. 11ª edizione con 11 chef, 11 piatti, e una data che è tutto un programma: l’11 agosto 2025, per dare il via a due giornate di festa, gusto e cultura. “Orecchiette nelle ‘nchiosce – On the Road” è organizzato dall’associazione Le Idee non Mancano APS, con il patrocinio del Comune di Grottaglie e della Pro Loco, in collaborazione con il progetto internazionale Retrogusti – Food Tales. Le orecchiette saranno fornite dal pastificio Maffei.