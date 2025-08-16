Grottaglie, Malamore chiude il Cineforum al Castello





Si concluderà stasera con “Malamore”, film del 2025 di Francesca Schirru, la rassegna di cinema all’aperto “Cineforum al Castello…sotto le stelle”, promossa dal Comune di Grottaglie in collaborazione con Apulia Film Commission. L’ultimo appuntamento è eccezionalmente alle ore 21.15 (orario lievemente posticipato).



La proiezione, come di consueto, si svolgerà nel Giardino mediterraneo del Castello Episcopio.

Tutti gli appuntamenti del cineforum sono con ingresso libero e gratuito, senza prenotazione. Gli eventi sono parte del cartellone estivo “Terraviva” di Grottaglie.

La trama e tutte le informazioni sono sul sito https://www.grottaglieturismo.puglia.it/

