Grottaglie, cresce l’attesa per la foc’ra: il programma

La foc’ra di San Ciro (30 gennaio) è pronta. A Grottaglie (Taranto), cresce l’attesa per l’accensione del monumentale falò divenuto, in questi giorni, meta per tanti visitatori, turisti, cittadini e intere classi scolastiche (la foto che pubblichiamo è di Giovanni Soldato ed è stata diffusa dal Comune di Grottaglie).



La maestosa piramide in legna, per tradizione composta da fascine di ulivo e tralci di vite, dedicata al santo copatrono di Grottaglie, San Ciro, darà vita, una volta accesa, ad uno dei fuochi più grandi d’Europa. Una struttura imponente: la base è di 26 per 26 metri, l’altezza è di 23 metri. Si uniscono tradizione, passione, culto e devozione, ma anche un grande momento di incontro della comunità e di festa. Realizzata con le fascine portate dai fedeli per devozione – come è scritto nella tradizione secolare – la foc’ra ha una grande camera interna visitabile.

La Foc’ra di Grottaglie è patrocinata e promossa dal Comune di Grottaglie e organizzata dall’associazione Amici della fo’cra, un gruppo di amici, tra questi molti giovani, che si sono avvicinati a questa storica arte della costruzione dei falò, custodendo la tradizione e diffondendola nella contemporaneità.

La manifestazione è patrocinata dalla Regione Puglia, Puglia Promozione, We are in Puglia, PACT Rete dei fuochi di Puglia, Comitato festeggiamenti patronali Grottaglie. Partner: Sandra Santoro, Isonomia, Pro Loco Grottaglie, Grott’Art, ESM, Grott’Art, Grottaglie Mia, Awa Production, Pro Loco Marciana di San Marzano di San Giuseppe, Itria Fireworks.

Fino al 29 gennaio è possibile visitare la Foc’ra tutti i giorni, gratuitamente, fino alle ore 21. All’interno della grande camera in legna, i fedeli e i visitatori lasciano un messaggio per San Ciro; i bambini hanno realizzato e affisso disegni e letterine.

Nell’area spettacolo, sarà allestita una zona food di prodotti enogastronomici tipici pugliesi (bombette martinesi, zampina, porchetta, caciocavallo impiccato, focaccia barese, spaghetti all’assassina, crepes dolci e salate, dolce ungherese e prodotti di Norcia).

Il programma

Dal 20 gennaio al 30 gennaio, dalle ore 8.30 alle ore 21, apertura al pubblico per la visita alla camera interna

Dal 20 al 30 gennaio, dalle ore 8.30 alle ore 21, visite guidate a cura della Pro Loco Aps di Grottaglie, con scolaresche e gruppi di turisti

Venerdì 24 gennaio, ore 18.30, Castello episcopio, inaugurazione mostra personale del pittore Mino de Summa, con opere che raccontano il territorio. La mostra sarà visitabile fino al 2 febbraio, dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30

Sabato 25 gennaio, ore 9, costruzione e allestimento “Focaredda dei bambini”, a cura dell’associazione Amici della Fo’cra e dell’associazione Grott’Art

Domenica 26 gennaio, dalle ore 9 alle ore 12, mostra statica Vespa d’epoca e moto d’epoca a cura del Vespa Club Lizzano

Domenica 26 gennaio, ore 10, presentazione e apertura al pubblico dell’effigie di San Ciro 2025 posizionata sulla Foc’ra, realizzata dall’artista Francesco Fornaro

Domenica 26 gennaio, ore 16, sfilata delle antiche tradizioni con cavalli, fascine e carri d’epoca. Grande ronda di pizzica ionico-salentina, con organetti, chitarre, tamburelli e fisarmonica, guidati dalla voce di Francesco Motolese, in arte Franchettone

Martedì 28 gennaio, dalle ore 9.30 alle ore 13, estemporanea di pittura e disegno degli alunni del liceo artistico Calò di Grottaglie

Mercoledì 29 gennaio, ore 21, tradizionale chiusura della stanza della foc’ra, con fascine in legno di ulivo e tralci di vite, a cura dei maestri della foc’ra

Dal 19 gennaio al 3 febbraio, progetto concorso fotografico Fotografo’cra, per fotografi professionisti e amatoriali, a cura di DG media group. Ci saranno due premiazioni, una per categoria. Per gli amatoriali, vince la foto con più like sui social. Per i professionisti, lo scatto migliore, scelto da un’apposita giuria, sarà poi utilizzato per il prossimo manifesto e per le locandine de La Foc’ra 2026

Giovedì 30 gennaio, ore 19.45, grande spettacolo piromusicale (fuochi d’artificio e musica) a cura della ditta Itria Fireworks. Alle ore 20, benedizione con l’arcivescovo Mons. Ciro Miniero e con il Rev. Sac. Don Eligio Grimaldi, parroco della Collegiata – chiesa Madre Maria SS. Annunziata, con il sindaco di Grottaglie avv. Ciro D’Alò, con i rappresentanti della giunta e del Consiglio comunale di Grottaglie, con le autorità militari, civili e religiose. Solenne benedizione e accensione della Foc’ra, a cura dell’associazione Amici della Foc’ra di Grottaglie. Le autorità saranno accompagnate dalla banda Città di Grottaglie.

Ore 21, Concerto di pizzica salentina sul palco di piazza A. Fago, si esibirà il gruppo musicale “Alla Bua”. Ore 23.30, dj set “Del fuoco” nei pressi dell’area della foc’ra

31 gennaio, Solenne processione per le principali vie della città della Venerata immagine di San Ciro.

31 gennaio, ore 20, accensione della Focaredda dei bambini, alla presenza della sindaca del Consiglio Comunale dei ragazzi Pietra Immacolata di Cesare e del Consiglio comunale dei ragazzi. Ore 20.30, grande spettacolo di fuochi pirotecnici.

Ore 21, sul palco di Piazza A. Fago, concerto dei Palasport, Tribute Band dei Pooh