Gospel in piazza a Taranto per la vigilia di Natale

Concerto di Natale, martedì 24 dicembre alle 11.00, in piazza Carmine a Taranto con l’Orchestra della Magna Grecia e il WakeUp Gospel Project diretti dal Maestro Graziano Leserri. Un evento, con ingresso libero, organizzato dall’Orchestra della Magna Grecia e dal Comune di Taranto, in collaborazione con Regione Puglia e Ministero della Cultura.

Melodie e sui ritmi dei classici natalizi in chiave gospel, passando dalle sonorità tradizionali di swing, jazz e blues, con i più famosi e suggestivi canti gospel. Come sempre, l’esecuzione dei brani per orchestra e coro sarà arricchita da coreografie, animazione e momenti di partecipazione con il pubblico: elementi caratteristici ed essenziali della tradizione gospel.

L’universo sonoro del WakeUp Gospel Project, energico e impegnato gruppo italiano, racchiude in sé esperienze e collaborazioni artistiche in circa venti anni di attività, con tappe in alcuni degli spazi e dei teatri italiani ed internazionali più prestigiosi: Petruzzelli di Bari, Parco della Musica di Roma, Arena di Verona, Royal Albert Hall di Londra. Fra le collaborazioni, quelle con Amii Stewart, Tony Hadley, Neri Per Caso, Karima, Achille Lauro, Mahmoo e altre ancora.