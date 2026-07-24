Gli Oesais chiuderanno a Taranto l’Orfeo Summer Festival & Ultrasuoni Music Fest

Dopo aver fatto cantare, ridere e commuovere intere generazioni gli Oesais annunciano il loro addio per sempre alle scene con “CIAO CIAO TOUR 2026”, ovvero “l’ultima estate degli Oesais”.



Gran finale martedì 28 luglio alle ore 21 alla Rotonda del Lungomare di Taranto per l’edizione 2026 dell’Orfeo Summer Festival & Ultrasuoni Music Fest, la rassegna estiva firmata Teatro Orfeo in collaborazione con Ultrasuoni Music Fest e il Comune di Taranto.



Il tour degli Oesais è promosso da Bass Culture in collaborazione con Radio Norba, RADIO UFFICIALE dell’evento. L’emittente accompagnerà il tour sui propri canali radio, tv e digital, e ascoltando la radio sarà possibile prendere parte a questi imperdibili concerti.

Gli Oesais nascono negli anni ’90 come folgorante fenomeno di culto sulle televisioni private pugliesi attraverso Gennaro Nunziante che trasforma in chiave molfettese l’epopea britpop degli Oasis. Con il loro mix di comicità, musica e irresistibile identità territoriale, Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo alias Toti e Tata sono entrati nell’immaginario collettivo di intere generazioni.

Nel 2025 la storica reunion ha superato ogni aspettativa: quattro clamorosi sold out alla Fiera del Levante di Bari con oltre 20.000 spettatori complessivi, la data tutta esaurita all’Alcatraz di Milano nell’autunno 2025 e la grande festa natalizia al Palaflorio di Bari, che a dicembre ha richiamato più di 10.000 persone in due serate evento.

Una rinascita accompagnata anche da nuovi brani già diventati cult assoluti come “U mutue a 30 anne”, “A Natale tuoi”, “Vite ca baiv” e “Asse’ ma fa”.



Ma come ogni storia c’è sempre un finale, così i due fratelli musicisti hanno deciso di ritirarsi definitivamente dalle scene, salutando il loro affezionatissimo pubblico con quattro concerti estivi che si annunciano già memorabili.

Già confermata la partecipazione straordinaria di Piero Scamarcio e dello storico Scippatore di emozioni che per l’occasione suoneranno un loro nuovo brano inedito per rendere omaggio ai colleghi Oesais.

I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro Orfeo, in via Pitagora 80 a Taranto, tutti i giorni dalle 17.30 alle 21.30, e sui circuiti TicketOne e 2Tickets.

Previste riduzioni sull’acquisto di pacchetti ticket.

Tutti gli appuntamenti:

•⁠ ⁠Vincenzo Salemme sabato 25 luglio,

•⁠ ⁠Carolina’s Family Show domenica 26 luglio

•⁠ ⁠Massimo Ranieri con “Tutti i sogni ancora in volo” lunedì 27 luglio

•⁠ ⁠Oesais in “Ciao Ciao Tour 2026” martedì 28 luglio.

Partner dell’evento: ITS Academy Mobilità e Fondazione Taranto25.