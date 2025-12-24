Giuliano Pavone nella Torre dell’Orologio con il suo nuovo libro



“𝖫𝖨𝖬𝖡𝖮. 𝖫𝖺 𝗏𝗂𝗍𝖺 𝖼𝗁𝖾 𝗍𝗈𝗋𝗇𝖺 𝖽𝖺 𝗆𝖾” 𝖽𝗂 𝖦𝗂𝗎𝗅𝗂𝖺𝗇𝗈 𝖯𝖺𝗏𝗈𝗇𝖾 (Laurana Editore – collana Paginescure). La presentazione è programma per domenica 𝟮𝟴 𝙙𝙞𝙘𝙚𝙢𝙗𝙧𝙚 alle 18 nella 𝙏𝙤𝙧𝙧𝙚 𝙙𝙚𝙡𝙡’𝙊𝙧𝙤𝙡𝙤𝙜𝙞𝙤 / 𝙈𝙪𝙨𝙚𝙤 𝘿𝙖𝙡 𝙈𝙖𝙧𝙚 – 𝙏𝙖𝙧𝙖𝙣𝙩𝙤, Città Vecchia.



L’incontro è realizzato in collaborazione con la Libreria Mandese. Con ‘Limbo. La vita che torna da me’ Giuliano Pavone ci accompagna dentro un testo breve e intenso, un’autobiografia destrutturata che diventa racconto del processo creativo: il dialogo, a volte silenzioso a volte conflittuale, tra uno scrittore e la storia che sta prendendo forma.

È un romanzo sulla nascita di un romanzo, ma anche un viaggio nei luoghi della memoria.

Milano e Taranto, città di arrivo e città d’origine, si osservano a distanza, si rispondono. Milano nei suoi spazi meno celebrati, Taranto come ritorno continuo.

Taranto appare così com’è: città di mare e di terra, di bellezza e contraddizioni, luogo che non si lascia definire una volta per tutte. Non solo scenario, ma presenza viva, fatta di affetti, ricordi, domande aperte. Una città che resta, anche quando si va via…

Giuliano Pavone, tarantino, classe 1970, vive a Milano dagli anni Ottanta. Ha pubblicato tra gli altri 𝐿’𝑒𝑟𝑜𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑑𝑢𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑖, 𝟷𝟹 𝑠𝑜𝑡𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑙𝑒𝑛𝑧𝑢𝑜𝑙𝑜, 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑑𝑖 𝑓𝑢𝑚𝑜, 𝐺𝑙𝑖 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑝𝑖𝑜𝑛𝑖, 𝑃𝑒𝑟 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒 𝐸𝑑𝑢𝑎𝑟𝑑𝑜.

Pacato ed elegante nei modi, brillante e ironico, la sua scrittura attraversa in petto il lettore e lo proietta tra le parole, creando un caldo, viscerale e stupefacente senso di appartenenza.

A dialogare con l’autore saranno Maurizio Cotrona e Fabio Massi.

Vi aspettiamo!