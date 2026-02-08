Giovedì in Giallo, Mandese e Caffè Letterario insieme per leggere tra i vicoli della Città Vecchia

‘I Giovedì in Giallo rappresentano un’occasione imperdibile per vivere momenti di cultura e svago immersi nell’atmosfera unica della città vecchia di Taranto’ spiegano gli organizzatori.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione fra la libreria Mandese e il Caffè letterario “Cibo per la mente”, propone un percorso settimanale tra le suggestive vie del centro storico.

La formula degli incontri

A partire da GIOVEDI’ 12 febbraio e fino al 5 marzo, ogni giovedì sarà dedicato alla presentazione di un ‘’libro giallo ” che condurrà i partecipanti alla scoperta di nuove storie e autori tra i vicoli di Taranto.



Ogni appuntamento prenderà il via e si concluderà nel Caffè letterario “Cibo per la mente” in via Duomo, 237 Taranto.



Modalità di partecipazione

Per garantire la qualità dell’esperienza, il numero massimo di partecipanti per ogni incontro è fissato a 35 persone, mentre il numero minimo è di 10.



Prenotazioni e info: numero Watsapp Libreria Mandese 099 374174 – Cibo per la mente 099 4007520 /+393207037780.



Primo appuntamento 12 febbraio alle 18.30 ‘L’isola degli amanti perduti’ di Angela Giovanna Todaro.



19 febbraio alle 18.30 ‘Terra Madre’ di Gaetano Mercinelli.



26 febbraio alle 18.30 ‘Il tocco di Persefone’ di Angela Giovanna Todaro.



5 marzo alle 18.30 ‘Le cappelle perdute della Cattedrale’ A cura di D. E. Ferro, Vittorio De Marco, Illustrazioni Nicola Sammarco