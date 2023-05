Giovani velisti tarantini a Formia per il Campionato nazionale Open Skiff

Sarà la provincia di Latina, con il Circolo Nautico Caposele di Formia ad ospitare dal 2 al 4 giugno prossimi, la IV tappa del Campionato Nazionale di Open Skiff. All’appuntamento valevole per la redazione del Ranking nazionale parteciperà anche il Circolo Velico Ondabuena Teleperformance di Taranto con gli atleti Vito Giove (U17), Azzurra Giliberti (U15) e Michele Graniglia (U12).

“Giove è un veterano in procinto di lasciare la classe per approdare verso altri importanti categorie come l’emergente Waszp di cui il circolo tarantino è punto di riferimento per il Sud Italia – spiega coach Gianlorenzo Sion – mentre per gli altri due nostri atleti si tratta di importanti battesimi del fuoco. Per la Giliberti, infatti, si tratta della prima regata nazionale nella categoria Under 15 e per Graniglia di una importante prova del nove in ambito nazionale”.





La regata di Formia contribuirà a stilare una classifica parziale del campionato italiano per gli Open Skiff, ma sarà anche un importante test in vista dei Mondiali per cui è previsto il boom di partecipanti provenienti da tutto il mondo. “Al di là del risultato sportivo questi ragazzi faranno una esperienza straordinaria confrontandosi con atleti di fama internazionale – aggiunge coach Sion – partendo da una città che in questi ultimi anni ha riscoperto il fascino degli sport legati al mare”.

A Formia sono previste quattro prove al giorno nelle giornate del 2, 3 e 4 giugno. Nella classica formula dell’arbitraggio in mare, scenderanno in acqua 106 atleti con vele da 3,5 mq. (Under 12) e 4,5 mq. (Under 15 e Under 17). Primo avviso di regata venerdì 2 giugno alle ore 12.00. (CREDITS: foto fornita da ufficio stampa Circolo Velico Ondabuena Taranto).