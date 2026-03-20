Giornate FAI di Primavera, i luoghi da visitare a Taranto e in provincia nel week end

Torna anche a Taranto ed in provincia il grande evento FAI dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese con visite a contributo libero in 780 luoghi in 400 città di tutta Italia. Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 tornano infatti per la 34ª edizione le “Giornate FAI di Primavera”, la possibilità “di riappropriarsi del patrimonio culturale e paesaggistico delle città e dei territori in cui vivono. Un patrimonio – si legge sul sito FAI – fatto di tesori d’arte e natura più o meno conosciuti e anche di storie, tradizioni e saperi unici che vengono tramandati e rinnovati dalle comunità che li custodiscono, a cui il FAI dedica ogni anno questa “festa collettiva” pensata per promuoverne la conoscenza, la cura e la tutela, in linea con la missione educativa che la Fondazione porta avanti da oltre cinquant’anni”.

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