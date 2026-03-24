Giornate Fai, boom visitatori a Palazzo Troilo

In poco più di 12 ore oltre 1600 visitatori. Sono i numeri delle Giornate FAI di Primavera a Taranto, un’ iniziativa che ha permesso ai tanti visitatori di poter apprezzare Palazzo Troilo in Città Vecchia.

L’edificio, di proprietà del Comune di Taranto, è stato oggetto una complessa opera di restauro grazie a Fondi Cis che ha permesso di svelarne il valore storico e culturale e di riscoprire gli affreschi. Il Palazzo progressivamente ristrutturato e tornato fruibile, è destinato ad essere un contenitore culturale; ad oggi il secondo piano ospita la sede operativa del Comitato Organizzatore della XX edizione dei “Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026”.

“L’edificio è uno dei luoghi simbolo della riqualificazione della Città Vecchia – dice il vice sindaco, Mattia Giorno – Ed è solo l’inizio di un percorso avviato che permetterà di riconsegnare alla comunità la bellezza dei nostri palazzi e dei nostri vicoli. L’iniziativa del FAI è stata un successo, e di questo siano soddisfatti. A loro il nostro grazie, così come ringraziamo gli studenti dei diversi licei di Taranto per aver fornito le visite guidate gratuite.

ll numero di visitatori testimoniato dai numeri, batte ogni possibile previsione. Siamo solo dispiaciuti perché la grande affluenza non ha permesso ai tanti tarantini, ma anche pugliesi accorsi in città, di poter ammirare le sale. Faremo in modo di individuare una nuova data per renderlo nuovamente fruibile”. ‎