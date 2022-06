Giornata Mondiale degli Oceani, iniziativa di Arpa Puglia

In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell’Ambiente (Arpa Puglia) e il Ciheam Bari presentano una manifestazione che pone l’attenzione sull’indispensabile e fondamentale ruolo degli Oceani e dei Mari per la vita sulla terra. “Rivitalizzazione: azione collettiva per l’oceano” è il focus scelto, quest’anno, per celebrarela Giornata Mondiale degli Oceani 2022, in considerazione della necessità di consolidare un movimento globale che rivitalizzi l’impegno collettivo (in particolare delle nuove generazioni) e promuova la cooperazione a ogni livello a sostegno degli oceani e della loro salvaguardia.

L’evento sarà anche un’occasione per celebrare l’anno della pesca artigianale e dell’acquacoltura (International Year of ArtisanalFisheries and Aquaculture) e ricordare il ruolo dei piccoli pescatori e delle loro comunità costiere quale presidio locale di tutela degli ecosistemi marini e strumento per la rivitalizzazione di sistemi alimentari in chiave sostenibile. La manifestazione si terrà l’8 giugno, a partire dalle ore 17.00, nell’aula magna del Ciheam di Bari (via Ceglie 9, Valenzano).





“Gli oceani producono metà del nostro ossigeno e da essi si ricava cibo per un miliardo di persone. Assorbono anidride carbonica in grandissime quantità e bilanciano gli effetti dei cambiamenti climatici” -questa l’affermazione del direttore del Ciheam Bari, Maurizio Raeli-. L’8 giugno è il giorno in cui in tutto il mondo si celebra la giornata mondiale degli oceani e il CIHEAM Bari, soprattutto attraverso la sua sede di Tricase, è impegnato in numerose iniziative di ricerca, cooperazione territoriale e transfrontaliera attraverso i suoi tre strumenti istituzionali: formazione, ricerca e cooperazione allo sviluppo. Seppur con contributi diversi, tali attività aiutano a definire un modello di sviluppo sostenibile delle comunità costiere che, in linea con i principi della Blue Economy, vuole avere l’ambizione di essere trasferibile a tutto il Bacino del mediterraneo”.