Giornata della Raccolta del Farmaco, a Taranto donate oltre 10mila confezioni

Si è svolta nelle 74 Farmacie di Taranto e provincia che hanno aderito, la Giornata Nazionale di Raccolta del Farmaco (GRF), organizzata in stretta collaborazione tra il Banco Farmaceutico e Federfarma Taranto, associazione che rappresenta tutte le farmacie della provincia Jonica.



Nella provincia di Taranto, sono state raccolte 10.175 confezioni (pari a un valore di 84.538,98 euro) che aiuteranno gli assistiti di 43 realtà assistenziali della nostra provincia. Ogni farmacia è stata collegata con un ente assistenziale che svolge un servizio di assistenza gratuita ai cittadini bisognosi.

Federfarma e Banco Farmaceutico ringraziano tutti i cittadini che hanno donato un farmaco; i farmacisti, che hanno sostenuto economicamente l’iniziativa e hanno partecipato attivamente alla sensibilizzazione dei cittadini; i volontari, che hanno donato il loro tempo affrontando il freddo; le aziende che hanno contribuito all’evento, garantendone la sostenibilità.



