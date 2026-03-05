Giornalismo e sport tarantino in lutto

La morte improvvisa di Christian Cesario ha sconvolto ieri sera il mondo del giornalismo e dello sport tarantino. Appassionato come pochi, professionale, sempre cordiale, il giovane collega è scomparso ieri sera all’età di 33 anni.



La notizia, che drammaticamente già circolava nell’ambiente dell’informazione ionica, è stata poi ufficializzata da un post Fb del Taranto di cui Cesario era addetto stampa.

Al papà Aldo, storica voce delle cronache sportive rossoblu, e all’intera famiglia giungano le condoglianze de La Ringhiera.

I funerali saranno celebrati domani, venerdi 6 marzo, alle 15 nella parrocchia Santa Famiglia di Taranto.