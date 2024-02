Gioiella Prisma Taranto tenta il colpo contro Allianz Milano

Domenica alle 17 al PalaMazzola arriverà l’Allianz Milano, un team solido e in forma che lotta per la sesta posizione a pari merito con Monza, appaiata a 33 punti ma con parziali più favorevoli in classifica.

Dopo aver messo in cassaforte la permanenza nel campionato di SuperLega per il terzo anno consecutivo, per Gioiella Prisma Taranto si tratta di una bella occasione per giocare senza la pressione dell’obiettivo, a braccio sciolto e davanti ai tanti tifosi previsti.



Mister Travica suona comunque la carica. “Voglio chiudere in bellezza il campionato – dice – e cercare di regalare qualche bella prestazione e vittoria in più al nostro pubblico e alla società. Cercheremo di giocare come abbiamo fatto ultimamente e spero che davanti al nostro pubblico faremo una prestazione di alto livello come abbiamo sempre cercato di fare durante tutto il campionato”.