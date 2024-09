Gioiella Prisma infiamma il PalaMazzola e batte 3-0 Allianz Milano

Al debutto nel campionato di SuperLega, Gioiella Prisma infiamma il PalaMazzola con i suoi 1510 spettatori, e porta a casa i primi tre punti con una vittoria per 3-0 ( 25-22, 25-20, 25-19 ) su Allianz Milano. (Foto Aurelio Castellaneta)





Partiti aggressivi sui meneghini, i rossoblù si distinguono per l’altissima efficienza in attacco (55% con il 45% di Milano) con Gironi top scorer ed mvp del match con 15 punti. Ottima anche l’intesa con i centrali ed i posti 4 sempre ordinati e con una grande varietà di colpi, che hanno messo in grave difficoltà la difesa milanese.





Le parole dell’mvp Fabrizio Gironi : “E’ stata partita incredibile, fin da subito abbiamo approcciato la gara nel migliore dei modi, siamo stati una vera squadra in campo, era questo che cercavamo: portare e coinvolgere il pubblico, che ci ha dato una spinta in più. Questo ci ha dato una grande consapevolezza, che siamo forti”.





Coach Dante Boninfante: ” Mi aspettavo una grande partita da parte nostra, sapevamo che l’avversario era tosto, sono contentissimo per i ragazzi, le vittorie danno morale e la consapevolezza di aver intrapreso la strada giusta per noi ed è una soddisfazione per noi, la società e il pubblico, iniziare in casa così dà tanto entusiasmo , e felicità. Loro sono stati bravi a gestre le situazioni, anche gli errori, oggi si festeggia, domani si riposa dopodichè da martedì ripartiamo”.